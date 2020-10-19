Muğla ve ilçelerindeki operasyonlarda gözaltına alınan 14 kişi tutuklandı



Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA ve turistik Marmaris, Bodrum, Milas ve Fethiye ilçelerinde, polisin son 10 günde düzenlediği sahte içki, tarihi eser, uyuşturucu ve gümrük kaçakçılığına yönelik düzenlenen 21 operasyonda gözaltına alınan toplam 56 kişiden 14´ü tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bodrum, Marmaris, Milas ve Fethiye ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, 8-18 Ekim tarihleri arasında istihbarat çalışmalar neticesinde 21 operasyon gerçekleştirdi.

Muğla il ve ilçelerindeki savcıların talimatıyla tespit edilen restoran, kafeterya, market ve alkol satışı yapılan iş yerlerinde aramalarda 810 litre etil alkol, 251 litre gümrük kaçağı çeşitli markalarda votka ve viski, 89 şişe sahte votka, 9 kilo satışı izne bağlı kıyılmış tütün, 17 paket gümrük kaçağı tütün, 20 bin 400 adet makaron, 4 parça Roma döneminde kalma tarihi eser, 18 gümrük kaçağı parfüm, 63 adet 10 liralık sahte banknot, 5 çek, 2 senet ve 3 adet çeşitli marka ve çapta ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

56 GÖZALTI

Ele geçirilen ürünler imha edilmek üzere Gümrük Muhafaza Müdürlüğü´ne teslim edildi. Muğla, Marmaris, Milas, Fethiye ve Bodrum´da gözaltına alınan 56 kişi poliste işlemleri ardından yakalandıkları ilçelerde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 14´ü tutuklandı. Diğer 42 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2020-10-19 13:24:47



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