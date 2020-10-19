Bodrum´da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde, bir kişinin içtiği sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılması üzerine harekete geçen polisin düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 5 litre sahte rakı, 250 litre etil alkol ve 700 adet değiş aromalarda içki kiti ele geçirildi.
Bodrum´un Yalıkavak Mahallesi´nde, dün saat 15.00 sıralarında 50 yaşındaki C.Y., mide bulantısı ve görme bozukluğu şikayetiyle Bodrum Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Sahte içki içtiği belirlenen C.Y., tedaviye alındı. C.Y.´nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Soruşturma başlatan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından C.Y.´nin kullandığı sahte içkiyi imal edip, piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 4 ayrı adrese aynı gün saat 22.30 sıralarında eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda H.İ.K., T.K., Y.Ç. ve E.S., gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 5 litre sahte rakı, 250 litre etil alkol ve 700 adet değiş aromalarda içki kiti ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin polisteki işlemlerini sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2020-10-19 13:45:51
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