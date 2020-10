Datça´da ruhsat mağdurları belediye önünde oturma eylemi başlattı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA´nın Datça ilçesinde, kırsal yerleşim ve kırsal gelişme alanlarında 425 metrekareden büyük parsellerde yapılabilecek, 85 metrekare taban alanlı binalarda bir bağımsız birim yerine dört ayrı birim halinde 22 inşaat projesine verdiği inşaat ruhsatlarını belediyenin sonradan iptal etmesine tepkiler sürüyor. Datça Belediye binası önünde toplanan bir grup ruhsat mağduru, oturma eylemi başlattı.

Her gün, 10.3011.30 saatleri arası bir saat süreyle gerçekleştirilecek olan oturma eylemine, arsa sahipleri, müteahhitler ve yapılması planlanan inşaatlardan konut alan mal sahipleri katıldı. Ellerinde, `Hayatımız karardı´, `Başkan sözünü tut´, `Başkan vatandaşa tuzak turdu´ yazılı dövizler taşıyan grup slogan atıp, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Eyleme katılanlar adına konuşan emekli öğretmen Adnan Paşa (55), 1/25 bin ölçekli çevre düzeni planına göre köylerde imar planı onaylanıncaya kadar 425 metrekareden büyük parsellerde, her biri taban oturumu 85 metrekareyi geçmeyecek şekilde iki adet yapıya izin verildiğini söyledi.

"BAŞKAN ONAY VERECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Bu uygulamanın yıllardır sürdürüldüğünü ifade eden Paşa, "Ancak bir süre önce 85 metrekareye tek bağımsız bölüm yapılması yönünde belediyeye itirazda bulunulmuş. Belediye de bu itiraz üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´ndan görüş istemiş. Bakanlık, 25 Ağustos tarihli bir yazı ile yapıların tek bağımsız bölüm olması gerektiği yönünde görüş bildirmiş. Bu görüşe istinaden 25 Ağustos´tan sonra ruhsatı verilen inşaatların durdurulduğu proje sahiplerine 25 Eylül´de bildirildi. Bunun üzerine Belediye Başkanı Gürsel Uçar´dan toplantı talep ettik. Belediye Başkanı Uçar bize, 25 Ağustos tarihinden önce MUSKİ onayı almış başvurulara ruhsat onayı vereceğini söyledi" dedi.

`İŞLEMLER PROSEDÜRLERE UYGUN´

Belediye Başkanının sözüne güvenerek prosedürlere uygun bir şekilde işlemlerini tamamladıklarını belirten Paşa, "Malzemeyi aldık, satışlar yapıldı, tapular verildi, inşaatlara başlandı ve bir yazıyla hepsi durdu. Yaşanan mağduriyetler ciddi boyutta. Şimdi soruyoruz bizim suçumuz ne? Suçlu kim? Yıllardır yapılan bir uygulama hiçbir uyarı yapımlardan birden bire durdurulabilir mi?" diye konuştu.

Paşa, Bakanlığın 25 Ağustos tarihli yazısı milat alınarak, bu tarihten önce başvuru yapan ve imar onayı alan tüm projelerin ruhsatlandırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ruhsat mağdurları, bir saatlik eylemin ardından her gün 10.30 11.30 saatleri arası tekrar buluşmak üzere olaysız bir şekilde belediyenin önünden ayrıldı.

`ANKARA'YA GİDEREK YETKİLİLERLE GÖRÜŞECEĞİM'

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar eylemin ardan DHA muhabirinin konu ile ilgili sorularını yanıtladı. Uçar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelere devam ettiğini söyledi. Başkan Uçar, bu hafta içerisinde Ankara´ya giderek Bakanlık yetkilileriyle bizzat görüşeceğini belirtti.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2020-10-19 14:45:13



