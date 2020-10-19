Bodrum'a gelen 90 metrelik lüks yata 190 bin litre akaryakıt ikmali

Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- DÜNYANIN en iyi yatları arasında gösterilen 90 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı `Dar´, gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. 190 bin litre akaryakıt ikmali yapılan yat, ilgi odağı oldu.
Dünyanın en iyi yatları arasında gösterilen Hollanda'da yapılan Cayman Adaları bayraklı `Dar´, bu sabah Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi´ne demirledi. Ultra mega yata, 6 tanker ile 190 bin litre mazot ikmali yapıldı. 450 bin TL´lik akaryakıt ikmali yapılan yat, Kumbahçe Mahallesi Paşatarlası mevkii sahilinde gezenlerin ilgi odağı oldu.
World Superyacht Awards 2019'da `yılın motor yatı´ seçilen agresif görünümlü bir köpek balığı sulietini andıran ultra mega yat `Dar´, biri ana suit olmak üzere 7 kabinde 14 misafir ağırlayabiliyor. Yatta 31 mürettebat görev yapıyor.
Yatta, Forbes dergisine göre dolar milyarderi olan Ürdün asıllı Rusya vatandaşı iş insanı Ziyad Manasır'ın ailesinin tatil yapacağı öğrenildi .DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2020-10-19 15:34:33
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.