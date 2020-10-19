Fethiye'de sel suları, denizin rengini değiştirdi

Hasan AKYILDIZ/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, sağanakla oluşan sel suları, Mut Deresi'ne karışarak denize ulaştı. Denizin rengi kahverengiye döndü.
Muğla'nın turizm ilçelerinden Fethiye'de öğleden sonra başlayan kısa süreli sağanak sele yol açtı. Yüksek kesimlerden gelen ve Mut Deresi ile denize ulaşan sel suları, Çalış Plajı ve çevresinde denizin rengini değiştirdi. Çamurlu sel suları nedeniyle deniz, kahverengiye döndü. İlçede aralıklarla yağmur devam ederken meteoroloji yetkilileri, yağışlı havanın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Fethiye Hasan AKYILDIZ
2020-10-19 18:13:35
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.