Fethiye'de sel suları, denizin rengini değiştirdi

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

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Hasan AKYILDIZ/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, sağanakla oluşan sel suları, Mut Deresi'ne karışarak denize ulaştı. Denizin rengi kahverengiye döndü.

Muğla'nın turizm ilçelerinden Fethiye'de öğleden sonra başlayan kısa süreli sağanak sele yol açtı. Yüksek kesimlerden gelen ve Mut Deresi ile denize ulaşan sel suları, Çalış Plajı ve çevresinde denizin rengini değiştirdi. Çamurlu sel suları nedeniyle deniz, kahverengiye döndü. İlçede aralıklarla yağmur devam ederken meteoroloji yetkilileri, yağışlı havanın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Fethiye Hasan AKYILDIZ

2020-10-19 18:13:35



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