Muğla'da yaralı bulunan oklu kirpi tedaviye alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da yaralı bulunan oklu kirpi tedaviye alındı

İHA

Muğla'da yaralı bulunan oklu kirpi tedaviye alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaralı halde bulunan oklu kirpi, ilçedeki veterinerde tedavi altına alındı.
Kayaköy Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yaralı oklu kirpi olduğunu fark eden vatandaşlar, Hayvan Destek ve Eğitim Derneği’nden (HAYDED) yardım istedi. Veteriner tarafından sakinleştirici yapılan kirpi, hayvan ambulansıyla veteriner kliniğine getirilerek tedavisine alındı. Oklu kirpi sağlığına kavuştuktan sonra Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerince doğal yaşamına salınacak.
HAYDED Başkan Yardımcısı Baha Ünsal, gazetecilere, derneğin acil ihbar hattına gelen bilginin ardında ulaştıkları hayvanın vücudunda gözle görülebilen yaraların olduğunu söyledi.
İlçedeki veteriner kliniğinin ambulansıyla bulunduğu yerden alınan kirpinin tedavisine başlandığını belirten Ünsal, “Sokak hayvanlarına yardım için kurulan bir derneğiz. Daha önce ördek, martı gibi yaralı hayvanların tedavilerini yaptırdık. İlk kez bir oklu kirpiyle karşılaştık. İnşallah iyileştirip doğaya salacağız” diye konuştu.
Veteriner hekim Osman Aydın Kara ise oklu kirpiler genelde bitki kök ve yumrularıyla beslendiğini belirtti.
Oklu kirpinin yaralarını yırtıcı bir hayvanın saldırısı nedeniyle aldığını dile getiren Kara, “Tedavisine kliniğimizde başladık. Kısa sürede iyileşeceğini tahmin ediyoruz. Sağlığına kavuştuktan sonra Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerince doğaya salınacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fethiye'de sel suları, denizin rengini değiştirdi
YEREL HABERLER Fethiye'de sel suları, denizin rengini değiştirdi
Marmaris’te kışa hazırlık başladı
YEREL HABERLER Marmaris’te kışa hazırlık başladı
Seydikemer'de 75 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Seydikemer'de 75 düzensiz göçmen yakalandı
Bodrum'a gelen 90 metrelik lüks yata 190 bin litre akaryakıt ikmali
YEREL HABERLER Bodrum'a gelen 90 metrelik lüks yata 190 bin litre ...
Datça´da ruhsat mağdurları belediye önünde oturma eylemi başlattı
YEREL HABERLER Datça´da ruhsat mağdurları belediye önünde oturma ...
Muğla Büyükşehir Belediyesi şampiyon oldu
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehir Belediyesi şampiyon oldu
Dünyanın en iyi yatlarından “Dar”a 1 milyon liralık yakıt 'Dar'ı görenler dönüp bir daha baktı
YEREL HABERLER Dünyanın en iyi yatlarından “Dar”a 1 milyon liralık ...
Bodrum´da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Bodrum´da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
Muğla ve ilçelerindeki operasyonlarda gözaltına alınan 14 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Muğla ve ilçelerindeki operasyonlarda gözaltına ...
Sakar Geçidi'ndeki görsellik seyir zevki yaratıyor
YEREL HABERLER Sakar Geçidi'ndeki görsellik seyir zevki yaratıyor
Kartal helikopterin görevi sona erdi Orman yangınlarıyla mücadelede bu yıl ilk kez Muğla’da kullanılan ‘Kartal Helikopter’ kodlu Mİ-26 tipi yangın söndürme helikopterinin görevi süresi sona erdi.
YEREL HABERLER Kartal helikopterin görevi sona erdi Orman ...
Başkan Gümüş’ten öğrencilere tablet Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ kampanyası kapsamında, on-line eğitime erişimi olmayan öğrencilere, ücretsiz tablet dağıtmaya devam ediyor.
YEREL HABERLER Başkan Gümüş’ten öğrencilere tablet Menteşe Belediye ...
Büyükşehir Bayan Okçuluk Takımı Türkiye şampiyonu oldu Muğla Büyükşehir Belediyesi Bayan okçuluk takımı Antalya’da düzenlenen 2020 Okçuluk Açık Hava Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu oldu.
YEREL HABERLER Büyükşehir Bayan Okçuluk Takımı Türkiye şampiyonu ...
Marketten aldığı içkiyle zehirlendi Bodrum’da 1 kişi daha alkolden zehirlendi, 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Marketten aldığı içkiyle zehirlendi Bodrum’da 1 kişi ...
Marmaris ‘Kısa Mola’ merkezi hizmete açılıyor
YEREL HABERLER Marmaris ‘Kısa Mola’ merkezi hizmete açılıyor
Pandemi Muğla’da arazi fiyatlarını uçurdu Kırsal mahallerde arazi fiyatları dörde katladı Covid-19 salgını sonrası arazi satışlarının tavan yaptığı Muğla’da, diğer illerden kırsal mahallelere yerleşen vatandaşların sayısında büyük artış yaşanırken, ikinci konutu olanların büyük bölümü de korona salgını nedeniyle kış aylarını Muğla’da geçirecek
YEREL HABERLER Pandemi Muğla’da arazi fiyatlarını uçurdu Kırsal ...
Dilek öğretmenin sergisi büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Dilek öğretmenin sergisi büyük ilgi gördü
Fethiye AK Parti Gençlik Kolları, Sinan Cengil’le 'devam' dedi
YEREL HABERLER Fethiye AK Parti Gençlik Kolları, Sinan Cengil’le ...
İlk kitaplar Kaymakamdan Yatağan ilçesinde teşhir edilmekte olan ‘Polis Amca’ çocuk kütüphanesine ilk kitapları Kaymakam Onur Kökçü hediye etti.
YEREL HABERLER İlk kitaplar Kaymakamdan Yatağan ilçesinde teşhir ...
‘Sakin Kent’te yaz bitmedi Hava sıcaklığı 32, deniz suyu 18 derece olan Muğla’nın 'Sakin Kent' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde deniz sezonu devam ediyor
YEREL HABERLER ‘Sakin Kent’te yaz bitmedi Hava sıcaklığı 32, deniz ...
Başkan Gürün, Muhtarların Gününü kutladı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 19 Ekim Muhtarlar Günü için kutlama mesajı yayımladı.
YEREL HABERLER Başkan Gürün, Muhtarların Gününü kutladı Muğla ...
Bodrum’da sahiller doldu taştı Türkiye sonbaharı Bodrum yazı yaşıyor
YEREL HABERLER Bodrum’da sahiller doldu taştı Türkiye sonbaharı ...
Fethiye’de otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Fethiye’de otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye ...
Tff 3.Lig: Fethiyespor 2- Karaman Belediyespor 0
YEREL HABERLER Tff 3.Lig: Fethiyespor 2- Karaman Belediyespor 0

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X