Marmaris’te uyuşturucuya geçit yok

Muğla’nın Marmaris ilçesinde narkotik ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir eve düzenledikleri operasyonda 250 gram skunk ile 17 bin 310 TL para ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarına devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında, Marmaris Narkotik Polisinin uzun süredir takibinde olan A.Ö (26) isimli şahsın kalmış olduğu eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 250 Gram Skunk (Esrar) maddesi, Hassas Terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 17 bin 310 TL para ele geçirildi. A.Ö (26) dün gece yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında gözaltına alındı. A.Ö emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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