Bodrumspor çıkış arıyor

BODRUM, (DHA) - MİSLİ.com 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta geçen hafta deplasmanda Tarsus İdman Yurdu´na 3-2 yenilerek bu sezon 4´üncü mağlubiyetini alan 3 puanlı Bodrumspor yarın evinde Kırklarelispor´la kozlarını paylaşacak. Bodrum İlçe Stadı´nda Serhad Ürkmez´in yöneteceği maç saat 14.00´te başlayacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)
2020-10-20 11:45:16
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