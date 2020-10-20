Taverna kralı Nejat Alp'ten hayranlarına müjdeli haber Usta sanatçı Nejat Alp: “Sanatçı emekli olmaz”

İstanbul’dan taşınıp Bodrum’a yerleşen taverna müziğinin önde gelen ismi Nejat Alp, 9 yıl aradan sonra çıkardığı “Hatasıyla, Sevabıyla” isimli albümüyle müzik piyasasına hızlı bir giriş yaptı. Sanat hayatında 50’nci yılını yaşadığını belirten Alp, "Sanatçı emekli olmaz sürekli üretir" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da taverna kültürünün vazgeçilmez isimlerinden biri olan Nejat Alp hayranlarına müjdeyi verdi. 50 yıllık sanat hayatında 87’nci albümü yapan sanatçı 9 yıl aradan sonra “Hatasıyla, Sevabıyla” isimli albüm çalışmasını tamamladı. Kendi eserlerine de yer veren usta sanatçı 3 Türk sanat müziği, 1 Türk halk müziği ve 6 fantezi müzikten oluşan albümü 23 Ekim’de müzik piyasasına girecek.



50 yılda 87 albüm yaptı

Sanat hayatının 50’nci yılını yaşayan Nejat Alp yeni albümünün 23 Ekim’de çıkacağını ifade ederek, “Allah kısmet ederse 23 Ekim Cuma günü yeni albümüm çıkıyor. 9 yıldır albüm yapmamıştım, en son 2011 yılında çıkarmıştım albüm. Bu sene Allah kısmet etti ancak hazırlandık ve 10 şarkılık güzel bir albüm yaptım, Cuma günü çıkıyor Allah kısmet ederse. 87’nci albümüm oluyor bu benim, karışık albümlerle beraber. Her seferinde yeni bir evladım oldu gibi geliyor bana. Çünkü çok uğraşıyoruz, gece gündüz çalışıyoruz ve günler birbirine giriyor. Güzel bir albüm çıkarınca da insan seviniyor. Önemli olan halkın beğenmesidir benim için” şeklinde konuştu.



"Klip çekimleri başlıyor"

2 şarkısına klip çekeceğini söyleyen Nejat Alp “10 şarkılık bir albüm yaptık, 3 tanesi Türk sanat müziği, bir tane Türk halk müziği koydum, tadımlık. Geri kalan parçalar da fantezi eserler. 2 tane kendi bestem var. 4 tane de diğer arkadaşlarımın besteleri. Hepsi çok güzel şarkılar dinleyince beğeneceksiniz inşallah. Allah kısmet ederse önümüzdeki haftada 2 şarkıma klip çekiyorum” ifadelerini kullandı.



"1970 yılbaşında sahne hayatına başladı"

Yarım asırdır müzisyenlik yaptığını da sözlerine ekleyen Nejat Alp, “Tam 50 yıl oldu sanat hayatına başlayalı 1969’u 1970’e bağlayan yılbaşı gecesi başlamıştım müzik hayatına 2020’de tam 50 yılı tamamlamış oldum. Yarım asır olmuş, söylerken kolay geliyor insana. Çok güzel anılar biriktirdim. Başarılı bir iş yaptığıma inanıyorum. Önce Allah'a inanıyorum, onun sayesinde oldu bunlar. İnsanlar sevmeseydi ben de üretemezdim. Gerçekten sevdiler, inandılar ve dinlediler, ben de yeni bir şeyler üretmeye çalıştım. Halen de üretiyorum” dedi.



"Sanatçıdan emekli olmaz"

Sanatçının emekli olamayacağını da söyleyen Alp, “Sanatçı olmanın yaşı da yoktur, emekliliği de. Ben başka bir iş yapamam ki, ömrüm boyunca müzisyenlik yaptım. Halen çalışıyorum. Evimde geçirdiğim hiçbir boş vaktim yok. 8 saat bilgisayarın başında oturur kayıtlar yaparım, yeni parçalar üretirim. Hep müzikle uğraşırım. Hayatım müzikle geçiyor benim” şeklinde konuştu.



Bodrumlu oldu

8 yıl önce Bodrum’a yerleştiğini ve hayatının geri kalan yıllarını Bodrum’da geçireceğini de belirten usta sanatçı Nejat Alp, “Bodrum çok farklı bir yer. Dünya’nın cennetinde yaşamaktır bana göre. Keşke daha önce gelseymişim Bodrum’a. Artık başka şehirde yaşamam, İstanbul’a konserlere bile zorla gidiyorum. 8 yıl oldu Bodrum’da yaşamaya başlayalı. Ömrümüzün geri kalanında Bodrum’da yaşayacağız inşallah” dedi

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