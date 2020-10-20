Bodrum´da kaçak yapılar bir bir yıkılıyor



Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), DHA)-MUĞLA´nın turizmde lokomotif ilçesi Bodrum´da doğanın korunması, vahşi yapılaşmanın önüne geçilmesi ve imara aykırı yapılaşma ile mücadele için başlatılan 'Kaçak Yapılaşma ile Mücadele Seferberliği' aralıksız devam ediyor. İlçede, 2019 yılı Nisan ayından bu yana 380 yapının yıkımı gerçekleştirildi. 1600 kaçak yapı için ise hukuki işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Bodrum´un betonlaşmaya yenik düşmemesi, kıyılarının korunması, mimari kültürünün yok edilmesinin önüne geçilerek doğal mirasın gelecek nesillere aktarılabilmesi için kaçak yapılaşma ile mücadele ediliyor. Tespiti yapılan ve gerekli yasal süreci tamamlanarak yıkım kararları onaylanan yapılar birer birer mal sahipleri tarafından yıkılıyor.

İmar Kanunu ve Kıyı Kanunu´na muhalefet, kamu alanlarının işgali, kaçak dolgu ve kazı alanlarının tespiti gibi çevre suçlarının tespiti ile gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu yasal süreçleri tamamlanan yapıların yıkımları yapılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi tarafından bugün kadar toplam 1600 kaçak yapı belirlendi. Bu kaçak yapılardan 2019 yılı Nisan ayından bu yana yasal işlemleri tamamlanan 380´inin yıkımı yapıldı. Bu kaçak yapıların 158'i mal sahipleri tarafından yıkıldı. Bina, duvar, iskele, garaj, havuz, depo ve asansör gibi yapılardan oluşan kaçak yapıların bazılarının yıkım işlemleri ise Çevre ve Şehircilik Muğla İl Müdürlüğü gözetiminde yapıldı.

127 kaçak yapının Bodrum Belediyesi ekiplerince yıkım işleminin gerçekleştirildiği seferberlik kapsamında tespiti yapılan 1600 kaçak yapının hukuki işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-10-20 13:59:52



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