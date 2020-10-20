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Sağlık çalışanları için denizin ortasına dev kalp çizdiler 31 yıl sonra bir ilk yaşandı, Bodrum Cup yarışlarında tek yelkenli açıldı

İHA

Sağlık çalışanları için denizin ortasına dev kalp çizdiler 31 yıl sonra bir ilk yaşandı, Bodrum Cup yarışlarında tek yelkenli açıldı

Bodrum’da 31 yıldır düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup yarışlarında korona virüs nedeniyle tarihinde ilk kez tek yelkenli denize açıldı. Akdeniz’in en büyük yelken festivalinde geçen senenin şampiyonu olan tekne yelkenlerini sağlık çalışanları için açtı. Denizde sağlık çalışanları için botlarla dev kalp çizildi.
Her yıl yerli ve yabancı binlerce deniz meraklısını Bodrum’da bir araya getiren Akdeniz’in en büyük yelken festivali American Hospital The Bodrum Cup, 32’nci yılında sağlık çalışanları için yelken açtı. Her yıl ekim ayının üçüncü haftası düzenlenen ve çeşitli etkinliklerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşatan yelken festivali “American Hospital The Bodrum Cup The Year of Heroes” ismiyle sağlık çalışanlarına adadı ve “#sağlıkolsun” diyerek tek yelkenli gemi ile temsili olarak denize açıldı.
Pandemi nedeniyle yelken yarışlarının düzenlenmediği bu yıl, The Bodrum Cup’ta bir ilke imza atıldı. Bodrum Kalesi önünde, geleneksel kampana töreni gerçekleştirildi ve törende, pandemi sürecinde en büyük mücadeleyi veren sağlık çalışanları kampanayı çaldı. Törenin ardından, sağlık çalışanları için bir anma seyri düzenlendi; The Bodrum Cup’ın şampiyonları, STS Bodrum okul gemisinde bu yılın kahramanları olan sağlık çalışanlarıyla buluştu. Karaada açıklarında içerisinde 30 sağlık çalışanından olduğu yelkenli tekne denize demir attı. Sağdan ve soldan çıkan 2 bot deniz ortasında sağlık çalışanları için dev bir kalp çizidi. Sağlık çalışanları için kornalarını çalan yelkenli teknelerde bulunan mürettebata sağlık çalışanlarını uzun süre alkışladı.

"Rengarenk bayraklar dalgalandı"
Yarışan yatlarda dalgalanacak yarış bayraklarını kendi elleriyle boyayan Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nın özel öğrencileri, bu yıl anma seyri için geçtiğimiz 31 yılın şampiyonlarının bayraklarını yine rengarenk boyadılar. Seyre katılan özel gençler, dalgalanan bayraklarını bir kez daha izledi.

“Sağlık çalışanlarımız bu yıl onur konuklarımız”
Bu yılki anma seyriyle ilgili açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi, bu yıl festivali yılın kahramanlarına adayarak, bir kez daha anlamlı hale getirmeyi başardı. Bu sene yarışmadık ancak 32 yıldır büyük bir coşkuyla, sevgiyle ve deniz aşkıyla yarışan şampiyonlarımızla bir günlük seyre çıktık ve bu seyri salgın sürecinin en büyük mücadelesini veren sağlık kahramanlarımıza adadık. Bir günlük festivali, bütün bir yılın kahramanlarına adamak, çok asil ve çok onurlu bir duruşun ifadesi. Bu nedenle Bodrum Cup organizasyon komitesine; deniz sevdalıları ve sağlık çalışanları adına yürekten teşekkür ediyorum. Tüm sağlık çalışanlarımıza da bu zor günlerde sergiledikleri insanüstü çabalar için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Onların hakkını asla ödeyemeyiz. Bugün sağlık çalışanlarımız, Akdeniz’in en büyük festivalinin onur konukları” dedi.

“Kahramanlarımızı saygıyla anıyorum”
The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras ise, “Şüphesiz 32’nci yılımız tarihte unutulmazlar arasında yerini alacak. İnsanlık olarak ne yazık ki oldukça zor günlerden geçiyoruz. Bu olağanüstü günlerin en büyük mücadelesini veren sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Buradan bir kez daha bizler için hayatını feda eden kahramanlarımızı büyük bir minnet, saygı ve rahmetle anıyorum. Mücadelesi devam eden kahramanlarımıza ise sosyal mesafe kuralına özen göstererek destek vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda bu yıl yelken festivalini düzenlememe kararı aldık. The Bodrum Cup ailesi olarak bugüne kadar yatçılık ve denizcilik sektörünü ülkemizin hak ettiği seviyeye çıkarmak için çalıştık. Geldiğimiz noktada, milyonlarca kişiye ulaşan bir festivale dönüştük. Önümüzdeki yıl, aynı coşkuyla tekrar bir araya geleceğimizi ümit ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bir yelken yarışından çok daha fazlası”
The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, “Her zaman dediğimiz gibi; The Bodrum Cup bir yelken yarışından çok daha fazlası. Burada ezeli rakipler, ebedi dostlar buluşur; birlik ve dayanışma vardır. Maalesef 2020 yılı tüm dünya olarak olağanüstü günlerden geçtiğimiz bir yıl oluyor. Görünmez bir düşmanla olan mücadelemiz henüz bitmedi. Bu süreçte pek çok şey değişti hayatlarımızda. Sosyal mesafeyi benimsemek durumunda kaldık. Dolayısıyla, her yıl kapsamını daha da genişleterek, bir festivale dönüştürdüğümüz The Bodrum Cup’ı, bu sene katılımcılarımızın sağlığını ve gece gündüz bizler için çalışan sağlık çalışanlarını düşünerek iptal ettik. Ancak insanlığı korumak için hayatlarını tehlikeye atan o değerli insanlara olan minnetimizi bir nebze de olsa gösterebilmek için bu yılı sağlık kahramanlarına adamak istedik. The Bodrum Cup’ın 32’nci yılında, tüm şampiyonlarımızla birlikte kahramanlarımızı bir kez daha alkışladık. Bu güzel insanlara mücadeleleri için tekrar teşekkür ediyoruz” dedi.
Öte yandan, kaptanlar botlarla denizin ortasına kalp çizdi. Ortasına ise sağlık çalışanlarının olduğu yelkenli tekne durdu.

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