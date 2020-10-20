Bodrum´da sahte içki şüphelisi 4 kişi serbest

Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde, bir kişinin içtiği sahte alkolden zehirlenip hastaneye kaldırılmasının ardından, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bodrum´un Yalıkavak Mahallesi´nde, geçen 18 Ekim saat 15.00 sıralarında 50 yaşındaki C.Y., mide bulantısı ve görme bozukluğu şikayetiyle Bodrum Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Sahte alkol içtiği belirlenen C.Y., tedaviye alındı. C.Y.´nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, C.Y.´nin kullandığı sahte içkiyi imal edip, piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 4 ayrı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda H.İ.K., T.K., Y.Ç. ve E.S., gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 litre sahte rakı, 250 litre etil alkol ve 700 adet değiş aromalarda içki kiti ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan Söke ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edilen C.Y.´nin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2020-10-20 15:38:14
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