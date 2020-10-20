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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gürün’den muhtarlara, Pandemi teşekkürü

İHA

Başkan Gürün’den muhtarlara, Pandemi teşekkürü

Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri “Muhtarlar Günü” kapsamında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ü ziyaret etti. Başkan Gürün muhtarlara özellikle pandemi sürecindeki çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.
Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay ve yönetim kurulu üyeleri Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşan Başkan Gürün, demokrasinin temel taşı, vatandaşların oyları ile seçilen muhtarların kendilerine çok önemli katkılar sunduğunu ve bundan önce olduğu gibi bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Muhtar Akay, “Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalışıyoruz”
Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay, bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yaptıkları çalışmalar nedeniyle çok memnun olduklarını ve kendilerini değerli hissettiklerini söyledi. Muhtar Akay, “Muhtarlar Federasyonu ve Yönetim kurulu üyelerimiz adına Başkan Osman Gürün’e çok teşekkür ediyorum. Çünkü herhangi bir konuda Büyükşehir Belediyesine ulaşmamız ve sorunların çözümü çok kolay oluyor. Bu nedenle kendilerine bize verdikleri değer nedeniyle teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Başkan Gürün, “Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi muhtarlarımız demokrasinin en temel yapı taşlarından biridir. Muhtarlık müessesinin yetkileri günümüzde ne kadar azaltılsa da sorumlulukları bir o kadar artmakta ve vatandaşlarımızın ilk başvurduğu kurum olmaya devam etmektedirler. Muhtarlık 1800’lü yılların başında kurulmuş yerel yönetimlerin en eski örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. O yıllardan bu güne kadar yerel yönetim anlamında büyük bir hizmeti yerine getiren muhtarlarımız, vatandaşlarımızın dertlerini, sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını ilk ağızdan duymaları, dile getirmeleri sebebiyle diğer kurumlarla önemli bir bağlantı noktası ve çözüm kaynağı olarak görev yapmaktadırlar. Bu nedenle muhtarlık müessesi vatandaşla kurumlar arasındaki en önemli hizmet köprüsüdür. Bizde Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bu güne kadar 13 ilçemizde görev yapan 569 muhtarımızla vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. Kurmuş olduğumuz Muhtarlar Masa’mız ile muhtarlarımızın Büyükşehir birimlerimize en çabuk şekilde ulaşmasını sağlıyor, çözüm üretiyoruz. Pandemi sürecinde de vatandaşlarımızın eksiklerinin giderilmesi konusunda ekiplerimizle birlikte canları pahasına çalışan muhtarlarımıza teşekkür ediyor, vatandaşla aramızdaki en önemli bağ olan değerli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum. Bu güzel şehirde muhtarlarımızla birlikte omuz omuza hemşehrilerimiz için en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz. Çünkü birlikte aileyiz birlikte Muğlayız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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