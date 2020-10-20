American Hospital The Bodrum Cup, bu yıl `sağlık olsun´ dedi



Selçuk AKBAŞ/ BODRUM, (Muğla),(DHA) -HER yıl yerli ve yabancı binlerce deniz meraklısını Bodrum'da bir araya getiren Akdeniz'in en büyük yelken festivali American Hospital The Bodrum Cup, 32'nci yılını sağlık kahramanlarına adadı. Pandemi nedeniyle bu yıl yarışlar gerçekleştirilmedi ancak 20 Ekim'de "American Hospital The Bodrum Cup The Year of Heroes" ismiyle düzenlenen etkinlik kapsamında sağlık çalışanları için bir anma seyri yapıldı.

Her yıl ekim ayının üçüncü haftası düzenlenen ve çeşitli etkinliklerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşatan yelken festivali American Hospital The Bodrum Cup, bu yılı "American Hospital The Bodrum Cup The Year of Heroes" ismiyle sağlık çalışanlarına adadı ve "#sağlıkolsun" dedi.

BİR İLKE İMZA ATILDI

Pandemi nedeniyle yelken yarışlarının düzenlenemediği bu yıl, The Bodrum Cup'ta bir ilke imza atıldı. 20 Ekim Salı günü saat 11.00'de Bodrum Kalesi önünde, geleneksel kampana töreni gerçekleştirildi ve törende, pandemi sürecinde en büyük mücadeleyi veren sağlık çalışanları alkışlandı. Törenin ardından, sağlık çalışanları için bir anma seyri düzenlendi. The Bodrum Cup'ın şampiyonları, STS Bodrum okul gemisinde bu yılın kahramanları olan sağlık çalışanlarıyla buluştu.

RENGARENK BAYRAKLAR DALGALANDI

Her sene American Hospital The Bodrum Cup'ta yarışan yatlarda dalgalanacak yarış bayraklarını kendi elleriyle boyayan Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nın özel öğrencileri, bu yıl anma seyri için geçtiğimiz 31 yılın şampiyonlarının bayraklarını yine rengarenk boyadılar. Seyre katılan özel gençler, dalgalanan bayraklarını bir kez daha izlediler.

SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ ONUR KONUKLARIMIZ

Bu yılki anma seyriyle ilgili açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi, bu yıl festivali yılın kahramanlarına adayarak, bir kez daha anlamlı hale getirmeyi başardı. Bu sene yarışmadık ancak 32 yıldır büyük bir coşkuyla, sevgiyle ve deniz aşkıyla yarışan şampiyonlarımızla bir günlük seyre çıktık ve bu seyri salgın sürecinin en büyük mücadelesini veren sağlık kahramanlarımıza adadık. Bir günlük festivali, bütün bir yılın kahramanlarına adamak, çok asil ve çok onurlu bir duruşun ifadesi. Bu nedenle Bodrum Cup organizasyon komitesine, deniz sevdalıları ve sağlık çalışanları adına yürekten teşekkür ediyorum. Tüm sağlık çalışanlarımıza da bu zor günlerde sergiledikleri insanüstü çabalar için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Onların hakkını asla ödeyemeyiz. Bugün sağlık çalışanlarımız, Akdeniz'in en büyük festivalinin onur konukları" dedi.

MESLEKTAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ

Bu yıl American Hospital The Bodrum Cup'ı dünyayı salgına karşı korumak için özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarına adadıklarını aktaran Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları CEO'su Dr. Erhan Bulutcu, "Amerikan Hastanesi olarak, sporun iyileştirme üzerindeki etki ve önemini biliyor, ülke sporuna destek vermeyi üzerimize görev olarak görüyoruz. `American Hospital The Bodrum Cup' ile bu desteği denizlere taşıyoruz. İnsanları bir araya getiren, omuz omuza mücadele ruhunu denizlere taşıyan yarışlardan bu yılki salgın nedeniyle uzak kaldık. Düzenlenen anma seyrinde tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin kahramanı sağlık çalışanlarını alkışladık. Amerikan Hastanesi ekibi olarak, biz de tüm meslektaşlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

KAHRAMANLARIMIZI SAYGIYLA ANIYORUZ

The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras ise, "Şüphesiz 32'nci yılımız tarihte unutulmazlar arasında yerini alacak. İnsanlık olarak ne yazık ki oldukça zor günlerden geçiyoruz. Bu olağanüstü günlerin en büyük mücadelesini veren sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Buradan bir kez daha bizler için hayatını feda eden kahramanlarımızı büyük bir minnet, saygı ve rahmetle anıyorum. Mücadelesi devam eden kahramanlarımıza ise sosyal mesafe kuralına özen göstererek destek vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda bu yıl yelken festivalini düzenlememe kararı aldık. The Bodrum Cup ailesi olarak bugüne kadar yatçılık ve denizcilik sektörünü ülkemizin hak ettiği seviyeye çıkarmak için çalıştık. Geldiğimiz noktada, milyonlarca kişiye ulaşan bir festivale dönüştük. Önümüzdeki yıl, aynı coşkuyla tekrar bir araya geleceğimizi ümit ediyorum" şeklinde konuştu.

BİR YARIŞTAN DAHA FAZLASI

American Hospital The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, "Her zaman dediğimiz gibi; The Bodrum Cup bir yelken yarışından çok daha fazlası. Burada ezeli rakipler, ebedi dostlar buluşur; birlik ve dayanışma vardır... Maalesef 2020 yılı tüm dünya olarak olağanüstü günlerden geçtiğimiz bir yıl oluyor. Görünmez bir düşmanla olan mücadelemiz henüz bitmedi. Bu süreçte pek çok şey değişti hayatlarımızda. Sosyal mesafeyi benimsemek durumunda kaldık. Dolayısıyla, her yıl kapsamını daha da genişleterek, bir festivale dönüştürdüğümüz The Bodrum Cup'ı, bu sene katılımcılarımızın sağlığını ve gece gündüz bizler için çalışan sağlık çalışanlarını düşünerek iptal ettik. Ancak insanlığı korumak için hayatlarını tehlikeye atan o değerli insanlara olan minnetimizi bir nebze de olsa gösterebilmek için bu yılı sağlık kahramanlarına adamak istedik. The Bodrum Cup'ın 32'nci yılında, tüm şampiyonlarımızla birlikte kahramanlarımızı bir kez daha alkışladık. Bu güzel insanlara mücadeleleri için tekrar teşekkür ediyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-10-20 17:31:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.