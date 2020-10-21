Dev deniz canlısı ölü bulundu

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde nesli tükenmekte olan caretta caretta cinsi kaplumbağa ölü bulundu.

Dünya genelinde soyu tükenmekle burun buruna gelen caretta caretta cinsi su kaplumbağası Yalıkavak Mahallesi Tilkicik koyunda ölü bulundu. Bir iskelenin kenarında fark edilen caretta carettayı iskelenin altından çıkarmak için uzun süre uğraşan vatandaşlar çareyi Bodrum Belediyesini aramakta buldu. 4 kişilik ekip koya gelerek dev deniz canlısını bulunduğu yerden çıkardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olan ve misina iplerine dolanmış, çürümüş caretta carettayı ekiplerin güvenli bir bölgeye gömdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.