Bodrumspor-Kırklarelispor: 0-0

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

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Selçuk AKBAŞ / BODRUM, (DHA)- STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Serhad Ürkmez (xx), Gökhan Yüksel (xx), Birkan Çanakcıoğlu(xx)

BODRUMSPOR: Egemen (xx)Erkan (x), Harun (xx) (Dk. 83 Emre Işık), Mikail (x) (Dk. 46 Ozan x), Sergen (x), Emirhan (xx), Medeni (x), Burak (x) (Dk. 90 Hüseyin), Muhammet (x), Fatih (x) (Dk. 70 Oğuzhan x), Batuhan (x)

KIRKLARELİSPOR: Umut (xx) Serkan (x), İbrahim (xx), Emre Keleşoğlu (x), Kubilay Akyüz (x) (Dk. 67 Emre Balkı x), Arda Hilmi (x) Atakan (xx) (Dk. 90 Kubilay), Yunus Emre (x), Ersel (x), Davut (x), Berkan (xx) (Dk. 78 İsmail x)

SARI KARTLAR: Harun, Erkan, Fatih (Bodrumspor), Berkan, Ersel Yunus Emre (Kırklarelispor)Misli.com 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bodrumspor, 6´ncı hafta mücadelesinde konuk ettiği Play-Off yarışındaki Kırklarelispor´la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Bodrumspor 4 puana yükselirken, namağlup unvanını koruyan Kırklarelispor 10 puana ulaştı.14´üncü dakikada gelişen konuk ekip atağında sağdan ceza sahasına giren Kubilay´ın şutunda top yandan auta gitti.

22´nci dakikada Kırklarelisporlu Berkan ceza sahası dışından şansını denedi. Kaleci Egemen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

39´uncu dakikada ani gelişen Bodrumspor atağında sağ kanattan Medeni'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mikail´in vuruşunda top dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

71´inci dakikada Bodrumspor ceza sahasında topla buluşan Atakan´ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

Kalan dakikalarda iki takımın atakları sonuç vermeyince müsabaka başladığı gibi golsüz sona erdi: 0-0.DHA-Spor Türkiye-Muğla

2020-10-21 16:04:47



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