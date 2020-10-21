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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milas'taki barajlarda su sorunu yok

İHA

Milas ve çevresini gerek içme suyu gerekse tarımsal sulama suyu olarak destekleyen barajlarda yaz aylarının sona ermesiyle doluluk oranlarında azalmalar oldu. Mevsim şartlarına göre değerlendirildiğinde normal seviyelerde olan su miktarı yağışlarında başlamasıyla barajlarda su sorunu olmayacağını gösterdi.

Milas'taki barajlarda su sorunu yok

Milas ve çevresini gerek içme suyu gerekse tarımsal sulama suyu olarak destekleyen barajlarda yaz aylarının sona ermesiyle doluluk oranlarında azalmalar oldu. Mevsim şartlarına göre değerlendirildiğinde normal seviyelerde olan su miktarı yağışlarında başlamasıyla barajlarda su sorunu olmayacağını gösterdi.
Milas’a ve çevresine gerek içme suyu gerekse sulama suyu sağlayacak 3 önemli barajda doluluk oranları yüzde 50’nin üzerinde kalarak susuzluk adına umut oldu. 2019 2020 yılı yağışlarıyla yüzde yüz doluluk oranına ulaşan Milas Geyik, Akgedik ve Derince Barajlarında yaz aylarının bitmesinin ardından oranlar nerede ise yarıya düşerek risk seviyesinin üzerinde sezonu tamamladı. Akgedik barajı yüzde 38.40, Derince Barajı yüzde 58.29 ve Geyik Barajı yüzde 69.42 oranıyla risk oluşturmaz iken, özellikle sulamada destek veren boyutlarda olan Akgedik Barajı'nda ise tamamlanan şebeke destek sistemine bağlanmak adına gerekli eksiltmeyi yaparak kontrollü olarak seviye düşürülmeye çalışılıyor.
Yapılacak İçme Suyu Arıtma tesisi bağlantısı ile önümüzdeki yıldan itibaren sulamanın yanı sıra memba kalitesinde içme suyunu Milas’ a verecek olan baraj aynı zamanda hem Milas Ovasını hem de Yaşyer ovasının geçici umudu olmaya devam ediyor.
Mumcular barajında yaşanan su sıkıntısı nedeniyle Bodrum ilçesinde de takviye olarak destek veren Geyik Barajında ise oranın yüksek olması sevindirdi.
Derince ve Kandak Deresi’nin suları ile Selimiye Ovasın da 8 bin 300 dekar tarım arazinin sulanmasına hizmet eden ve 67 metre yüksekliğinde 20,6 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip Derince Barajında da su seviyesi yüzde 58.29 civarında.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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