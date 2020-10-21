Otomobilde uyuşturucuya gözaltı

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Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da polis ekiplerince durdurulan otomobilde, Covid-19 maskesi içine gizlenmiş 21 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, öğle saatlerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'Molly' ile arama yapıldı. Yapılan aramada araçtaki Covid19 maskesi içine gizlenmiş 21 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Y.Ö. gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Y.Ö.'nün adliyeye sevk edileceği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-10-21 20:55:09



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