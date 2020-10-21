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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuk yoğun bakım ünitesi hizmete girdi

İHA

Çocuk yoğun bakım ünitesi hizmete girdi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde çocuk yoğun bakım ünitesi hizmete girdi.
Hizmetle ilgili ortak bir açıklama yapan AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan açıklamalarında şunları kaydetti:
“Yapılan hasta sevklerini en az düzeye indirmek, sevk sırasında oluşan olumsuzlukların önüne geçebilmek amacı ile 1 ay 18 yaş arası çocukların yatırılabileceği, 5 yataklı, üçüncü düzey çocuk yoğun bakım ünitesi Muğla ve bölge halkına hizmete vermek üzere faaliyete başladı. Yoğun bakımda; 4 adet solunum cihazı, 5 adet monitör, 8 adet sıvı infüzyon pompası, 5 adet aspiratör, 1 adet ultrsasongrafi cihazı, 1 adet acil ilaç arabası ve 1 adet defibrilatörü ile tam donanımlı olup, hemşerilerimize en iyi hizmeti sunacak. Başta hastane yöneticilerimiz olmak üzere tüm sağlık personelimize de teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylık ve başarılar diliyoruz. Hastanemiz 3. seviye çocuk yoğun bakım ünitesinin hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni eder, tüm hastalarımıza acil şifalar dileriz. Dileğimiz hiç bir çocuğumuzun yoğun bakıma ihtiyaç duymamasıdır. Yaşadığımız pandemi sürecinde sağlık hizmetleri ve sağlık çalışanlarımız daha büyük önem kazandı. Özellikle sağlık çalışanlarımıza insanüstü bir gayretle ve özverili çalışmaları nedeni ile şükran borçluyuz. Milletvekilleri olarak; her alanda olduğu gibi Muğla’mızdaki sağlık yatırımlarına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda; MSKÜ Hastanemize önemli yatırımlar yapıyor, ekip ve ekipman olarak güçlendiriyoruz. Hastanemizi en yeni ve modern cihazlarla donatıyoruz. Geçtiğimiz günlerde de Seydikemer ve Marmaris Devlet Hastanelerimizin ihalesi yapıldı ve çalışmalara başlandı. İnşaatı yarım kalan Bodrum Devlet Hastanesi’nin de ihalesi gerçekleştirildi. Milas Devlet Hastanemiz de yeni hizmet binasına taşındı. Hemşerilerimize en modern bir şekilde sağlık hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Bu süreçteki destekleri için başta Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya sevgili hemşerilerimiz adına en kalbi teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz.”
Pandemi sürecinde hükümetin yerinde ve zamanında aldığı kararlara da harfiyen uyulması gerektiğini ifade eden Gökcan ve Demir; Muğla için ihtiyaç duyulan her alanda yatırım ve hizmetlere devam ettiklerini de vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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