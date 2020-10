Ziraat Türkiye Kupası: Fethiyespor: 2 Nazilli Belediyespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesinde Fethiyespor, sahasında karşılaştığı Nazilli Belediyespor 'u 21'lik skorla mağlup ederek, bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

19’uncu Dakikada Kaleci Kubilay’ın Hayrullah’a verdiği pasta, Hayrullah topu kontrol edemeyip Nazilli Belediyesporlu oyuncu Murat Can Bölükbaşı’nı ceza alanı içinde düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Murat Can Bölükbaşı topu ağlar ile buluşturdu. 01

25. dakikada Sacit’in taç atışında topla buluşan Yakup, çaprazdan ceza sahasına yaklaştı. Vuruşunda kaleci Zekeriya topa sahip oldu.

30’uncu Dakikada Yakup’un ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta top ağlara gitti. 11

35. dakikada Sacit’in sürüklediği atakta ceza sahası dışında topla buluşan Yakup’un vuruşunda kaleci Zekeriya topu kontrol etti.

42. dakikada hızlı gelişen Nazilli Belediyespor atağında Tamer’in şutunda Ethem topu çizgiden çıkardı. Pozisyonun devamında kaleci topa sahip oldu.

49. dakikada Cemal’in pasında topla buluşan Yakup’un vuruşu auta çıktı.

53. dakikada Selçuk’un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutta Kubilay topa sahip oldu.

71. dakikada Ufukcan’ın pasında ceza sahasında topla buluşan Mert Çapar kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yakın mesafeden vuruşunda top auta gitti.

77. dakikada kullanılan serbest vuruşta kafalardan seken top Sefa’nın önünde kaldı. Uygun pozisyonda vuruşu üstten auta çıktı.

83. dakikada Sefa’nın kullandığı köşe vuruşunda Murat Can ön direkte kafayı vurdu. Top üst direkten geri döndü. Devamında savunma topu uzaklaştırdı.

90+1. dakikada Aytaç’ın ceza sahası içine indirdiği topta Mert Çapar’ın vuruşunda sonuç gelmedi.

90+5. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada Yakup kafayla indirdi. Anıl Gir düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 21



Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Mehmet Çağatay Lakot xxx, Oğuz Akyüz xxx Çağrıcan Pazarcıklı xxx,

Fethiyespor: Kubilay xx, Kutay xxx (dk. 79 Mert Özmen), Berkay x, (Dk. 46 Cemal xx), Yakup xxx, Murat xx (dk. 83 Erkan), Sacit xx, Fatih x, Serhat x, (Dk. 46 Anıl Gir xx), İbrahim xx, Alihan xx, (Dk. 46 Anıl Arıcıoğlu xx), Hayrullah xxx

Nazilli Belediyespor: Zekeriya x, Mehmet Ersavaş x, Polat x, Ufukcan x, Hasan x (dk. 60 Mert Çapar), Mehmet Akif x (dk. 75 Zafer), Sefax, Aytaç x, Tamer x, Murat Can xx (dk. 90 Sinan), Selçuk x,

Goller: Dk. 20 Murat ( Nazilli Belediyespor), dk. 30 Yakup (Fethiyespor)

Sarı Kartlar: dk. 48 Kutay, dk. 78 Sacit (Fethiyespor), dk. 64 Selçuk (Nazilli Belediyespor)

Kırmızı Kart: dk. 88 Selçuk (İkinci sarıdan)



