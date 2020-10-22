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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırgızistanlı ve Kazakistanlı gazeteciler Marmaris'e geldi

İHA

Kırgızistanlı ve Kazakistanlı gazeteciler Marmaris'e geldi

Turizm tanıtım faaliyetleri kapsamında davet edilen Kırgızistan ve Kazakistan vatandaşı bir grup gazeteci, blogger ve televizyon programcısı önce Bodrum sonra Marmaris’ e geldi. Marmaris'e gelen gazeteciler üç günlük tur kapsamında gördüklerini kaleme alacak.
Özellikle pandemi döneminde güvenli turizm ile ilgili araştırma yapan ve Turizm ve Kültür Bakanlığı yetkilileri tarafından bilgilendirilen gazeteciler kaldıkları otelde turizmcilerden de bilgiler aldı. Bodrum şehir merkezini, Bodrum kalesini, Milas ve Muğla’yı gezdikten sonra Marmaris’e gelen gazeteci kafilesi Marmaris’te bulunan bir otelde Muğla İl Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl ile sohbet ederek, röportaj yaptı. Ayrıca yanlarında getirdikleri yöresel hediyeleri takdim etti.
Kırgızistan’da yayın yapan bir gazetenin redaktörü Cazgül Kenjetayava "Ben Kırgızistan’da gazeteciyim. Buraya güvenli turizm nasıl olur diye görmeye geldik. Bodrumu çok sevdim beyaz evlerine hayran kaldım, denizi havası suyu çok güzel. Ülkeme döndüğümde Bodrum, Marmaris ve Antalya’da güvenli turizm ile ilgili yazılar yazacağım ayrıca iş insanlarına Türkiye’yi tavsiye edeceğim" dedi.
Kırgız Sözü gazetesinin redaktörü Kifayet Askerova ise "Dağları doğası çok güzel olan turistik bir ülke olan Kırgızistan’dan geldim. Bizim ülkemizde turizm henüz gelişmedi. Buraya gelmemim sebebi gelişmiş bir turizm görmek" diyen gazeteci ülkesine gittiği zaman yazacakları konusunda ise ‘’ Türkiye’ye ilk gelişim değil, buraya haber yapmak içinde geldiğim zamanlarda oldu. Bu sefer çok daha dikkatli geziyorum çünkü ülkeme döndüğümde neler gördüğümü yazacağım’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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