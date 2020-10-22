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Yatağan’da tedbirlere uymayanlara af yok Muğla’nın Yatağan ilçesinde Covid-19 ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde alınan tedbirlere uymayan vatandaşlara idari para cezası kesiliyor.

İHA

Yatağan’da tedbirlere uymayanlara af yok Muğla’nın Yatağan ilçesinde Covid-19 ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde alınan tedbirlere uymayan vatandaşlara idari para cezası kesiliyor.

Covid19 salgını ile etkin mücadele kapsamında denetimler ülke genelinde devam ederken, alınan tedbirlere uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulanıyor.
Muğla’nın Yatağan ilçesinde de başta sebze ve meyve pazarı olmak üzere işyerleri ve vatandaşlar ile araçlarda denetimler devam ediyor. Denetimlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri dahil), otogarlar, toplu işçi çalıştıran fabrikalar, personel servisleri, camiler, spor tesisleri, vatandaşların kalabalık halde bulundukları kamuya açık alanlar, berber, kuaför, düğün ve nikah salonları da bulunuyor.
Yatağan Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında maske takmadığı tespit edilen 2 vatandaşa İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince toplamda 2 bin 700 TL, yine kurallara uymadığı tespit edilen 5 araç sürücüsüne 660 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca aranması olan bir şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.İ.E isimli şahıs hakkında Yatağan Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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