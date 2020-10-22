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Menteşe Belediyesine ‘Sağlıklı Kentler Birliği’ jüri özel ödülü Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Menteşe Belediyesine ‘‘Pandemi Süresince Tarımsal Üretimin Yerel Tohumla Desteklenmesi’ projesiyle, sağlıklı yaşam kategorisinde jüri özel ödülü verildi.

İHA

Menteşe Belediyesine ‘Sağlıklı Kentler Birliği’ jüri özel ödülü Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Menteşe Belediyesine ‘‘Pandemi Süresince Tarımsal Üretimin Yerel Tohumla Desteklenmesi’ projesiyle, sağlıklı yaşam kategorisinde jüri özel ödülü verildi.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 34’üncü Olağan Meclis Toplantısı İzmir'de Karşıyaka Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi’nde yapıldı. Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nın ödül töreninde, Menteşe Belediyesi’ne ‘Pandemi Süresince Tarımsal Üretimin Yerel Tohumla Desteklenmesi’ projesiyle, Sağlıklı Yaşam kategorisinde jüri özel ödülü verildi.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin pandemi süreci ile öneminin bir kat daha arttığını belirtti. Başkan Gümüş, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 34. Olağan Meclis Toplantısının ardından düzenlendiği ödül töreni sonrası yaptığı açıklamada, “Pandemi sürecince birliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Sağlık, yalnızca hasta olduğumuzda anımsanacak bir değer değildir. Bu süreç bilimin, bireysel ve toplumsal duyarlılığın, örgütlenmenin, ekonomik ve sosyal önlemlerin ne kadar önemli olduğunu kanıtladı. Sağlıklı Kentler Birliği bu anlamda tam da bu ihtiyaca yanıt bulmak için büyük ve önemli bir girişimdir. Bu bakımdan Sağlıklı Kentler Birliği’nin üyesi olmaktan gururluyuz. Bu yıl 11'incisi düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda ‘Pandemi Süresince Tarımsal Üretimin Yerel Tohumla Desteklenmesi’ projesiyle, Sağlıklı Yaşam kategorisinde jüri özel ödülü almaktan da mutluyuz. Sağlıklı bir kent oluşturmak için yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor. Aldığımız her ödül bizlerin daha çok çalışmasına vesile olurken, sorumluluğumuzun da arttığı bilincini hatırlatıyor. Menteşe Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığı ve refahı için çalışmaya, halk katılımcılığını ve yaşam kalitesini arttıran projeler üretmeye, devam edeceğiz” dedi.
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından 11’incisi düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması Ödül töreninde, Menteşe Belediyesi 35 belediyenin 102 projesi arasından jüri özel ödülüne layık görüldü.

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