Bodrumspor'un tadı yok

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BODRUM, (DHA) - MİSLİ.com 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta evinde KIrklarelispor´la golsüz berabere kalan Bodrumspor, geride kalan 6 haftada sadece 4 puan toplayıp alt sıralara iyice yaklaştı. Yalnızca GMG Kastamonuspor´u yenebilen yeşil-siyahlılar büyük umutlarla başladığı 2020-2021 sezonunda hayal kırıklığı yaşadı. Teknik direktör Tarık Daşgün, "Maça mutlak galibiyet parolasıyla çıktık. Pozisyonlara da girdik. Ancak golü bir türlü bulamadık" diye konuştu. Bodrumspor gelecek hafta Vanspor´la deplasmanda oynayacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2020-10-22 12:47:03



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