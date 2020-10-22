Muğla'da gübre bayilerinde DNA içerik denetimi yapıldı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Gübre Takip Sistemi üzerinden Muğla’da faaliyet gösteren gübre bayileri sıkı denetime tabi tutulurken, bayilerde içerik denetimi yapıldı.

Türkiye'de üretilerek veya ithal edilerek piyasaya sunulan, kimyevi ve organik gübrelerin üretimi, ithalatı ve piyasada satışıyla ilgili olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın mevzuatına göre Muğla’da denetimler yapılıyor.

Kullanılan gübrelerden azotlu gübrenin el yapımı patlayıcılarda kullanılması nedeniyle 2017 yılından bu yana sevk ve satış kontrollerinin yapılabilmesi için devreye sokulan Gübre Takip Sistemi kapsamında Muğla merkez ve ilçelerde Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından yapılan çalışma ile il genelinde faaliyet gösteren Lisans Belgeli Üreticiler ve Gübre Bayiliği Belgesi bulunan işyerlerinde denetimler yapıldı.

Yapılan denetimlerde sistemin takibi ile düzgün işleyip işlemediği, piyasaya arz edilen ürünlerin içeriği, azotlu gübrelerin DNA kaplaması ve etiket beyanı kontrolleri yapıldı. Aynı zamanda İl Müdürlüğü personelleri ve Gübre Takip Sistemi görevlisinin de katıldığı bir deney yapıldı. Yapılan deney sonucunda alınan numunelerde DNA içeriği tespit edildi. Böylece denetlemelerde olumsuz sonuçlanan hallerde ürünü piyasaya arz eden “Lisans Belgeli” firmaya veya firmalara idari yaptırımlar uygulanarak denetimler hızlandırılacak.

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