Bodrum semalarında hortum

Ege'nin değişik yerlerinde etkili olan bölgesel yağışlar devam ederken, bu sabah Bodrum açıkları Karaada’nın Güneyi ve Kos’un doğusunda su hortumları oluştu.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Kuzey Ege’den başlayarak Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde etkili olan bölgesel sağanak yağışlar devam ediyor. Yağışlı hava dün Bodrum Yarımadası’nın Kuzeyinde kısa süreli etkili oldu. Diğer bölgelere kayda değer yağış düşmedi. Bu sabah ise Gökova Körfezi ve Kos çevresinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sırasında ise Karaada’nın Güneyi ve Kos’un Doğusunda iki su hortumu oluştu. İki hortum da yaklaşık 10 dakika etkili olduktan sonra kayboldu.

Son Meteorolojik verilere göre, bölgesel yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren bölgeyi terk etmesi bekleniyor. Bodrum’da özellikle hafta sonu yazdan kalma günler kendini gösterecek. Pazar gece saatlerinden itibaren ise bölgede yeni bir yağışlı hava sistemi etkili olacak.

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