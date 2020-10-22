Başkan Gürün’den pazarda Korona virüs denetimi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe ilçesinde Perşembe günleri kurulan semt pazarını gezerek, hem korona virüs ile ilgili alınan önlemleri inceledi hem de pazarcı esnafı ile vatandaşlara sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, tüm Dünya’yı etkisi altına alan Korona virüs salgını ile ilgili alınan önlemleri incelemek üzere Perşembe günleri kurulan semt pazarını ziyaret etti. Menteşe ilçesinde kurulan semt pazarını baştan sona gezen Başkan Gürün’e Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de eşlik etti. Pazarcı esnafına hayırlı işler dileğinde bulunan Başkan Gürün, esnaf ve vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Son günlerde özellikle vaka sayılarının artması nedeni ile vatandaşların pazarda sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyduğu gözlendi.

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