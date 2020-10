İngilizlerin Marmaris sevgisi

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesine gelen İngiliz turistler, tatil sonrası döndükleri ülkelerinde 14 günlük karantina şartına rağmen ilçeye gelmeye devam ediyor. Kenti sağlıklı bulan turistler, ilçenin keyfini çıkarıyor.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı'nın yurt dışından gelecek vatandaşlarına ve yolculara, 14 günlük koronavirüs karantinası şartı getirdi. Ancak bu, Marmaris'te tatil yapmayı seven İngilizleri durdurmadı. Tatil dönüşü karantinaya gireceklerini bilen İngiliz turistler, buna rağmen Marmaris'e geldi. 3 yıldız ve üzeri nitelik tabir edilen ve her şey dahil sistemi çalışan otellerde konaklayan 17 bin İngiliz turist, Marmaris´te tatillerinin tadını çıkartıyor. Yaz mevsimini aratmayan sıcaklıkların hakim olduğu ilçe merkezinde İngiliz turistler deniz ve güneşin tadını çıkartıyor. Oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı mevkisinden Turban mevksine kadar uzanan 6 kilometrelik sahil yolunda yürüyüş ve bisiklet sporu yapıyor. Kimi İngilizler uzandıkları şezlonglarında bronzlaşmaya çalışırken bazıları denizden gelen esintiyle serinlerken kitabını okuyup dinlenmeyi tercih ediyor.

`ÜLKEME GERİ DÖNMEK İSTEMİYORUM´

Bir şirkette özel kalem müdürlüğü yapan Rus uyruklu İngiliz vatandaşı 28 yaşındaki Gloria Petterson, "Marmaris ve Türkiye çok güzel. İlk defa Marmaris´e geliyorum. Daha önce Bodrum´da tatil yapıyordum ama burası çok daha düzenli. Ülkeme dönmek istemiyorum" dedi.

Emekli öğretmen İngiliz Elizabeth Estefan (56), "Ülkemizde 14 gün karantina var. Şu an için dönmeyi düşünmüyorum ama belli olmaz. Marmaris sağlıklı ve güvenli bir şehir. Marmaris rahat ve güzel, çok mutluyuz" dedi. Bir yazılım firmasında çalışan Kelsey Aidan (46), "Eşimle ikinci kez Marmaris´e tatile geldim. Marmaris çok güzel ve mutluyum. Ülkeme geri dönüşte 14 günlük bir karantina var. Bu karantina beni etkilemiyor. Çünkü evimde bilgisayarımdan çalışabilirim. Marmaris güvenli ve huzurlu bir şehir. Bir hafta tatil yapıp geri döneceğim" dedi.

Siteler Mahallesi sahilinde apart otel ve plaj işletmeciliği yapan Tamer Elverdi (32), "İngilizler bizlere ülkelerinde 14 günlük karantina olmasına rağmen gitmek istemediklerini söylüyorlar. Birleşik Krallık 14 gün karantina şartı koymasaydı Marmaris´te Kasım sonuna kadar İngiliz turist olurdu. Onlar ve bizler mutluyuz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2020-10-22 16:40:11



