Ege Denizi'nde utanç görüntüleri Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından 4 can salına bindirilen ve Türk karasularına itilen 76 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından 4 ayrı can salına bindirilerek açık denizde Türk karasularına itilen sığınmacılar kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Datça açıklarında çok sayıda can salı içinde sığınmacıların bulunduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye geldiklerinde Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 4 ayrı can salına bindirilen ve açık denizde sürüklenen toplam 76 sığınmacı ile karılaştı.

Aç susuz açık denizde sürüklenen toplam 76 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik ekipleri botuna alınarak kurtarıldı. 76 sığınmacıya Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından su ve yiyecek verilmesinin ardından işlemleri yapılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.