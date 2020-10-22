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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ekim ayında çiçek açıp, meyve veren armut ağacı şaşırttı

DHA

Ekim ayında çiçek açıp, meyve veren armut ağacı şaşırttı


Selçuk AKBAŞ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir su dolum tesisinin bahçesinde meyvesi bulunan armut ağacı, ekim ayının son günlerinde çiçek açtı. Ağacın çiçek açtığını gören çalışanlar, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Bodrum'un kırsal Mumcular Mahallesi'nde yer alan su dolum tesisinin bahçesinde bulunan armut ağacı, ekim ayının son günlerinde çiçek açtı. Şaşkınlık yaşayan fabrika çalışanları, arıların da konarak gezindiği dallar arasındaki çiçekleri koklarken, armut ağacının olgunlaşan meyvelerinden yiyor. Ağacın dallarında meyve ve çiçeklenmeyi aynı anda gören fabrika çalışanları şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Su dolum  fabrikasının işletmecisi Nurettin Kesler (60), 30 yıldır çalıştığı fabrikanın bahçesinde ekim ayında bahçede enteresan bir durumla karşılaştıklarını belirtip, "Hiç görmediğimiz farklı bir durum oldu. Armut ağacında, meyve ve çiçeği bir arada gördük. Diğer ağaçlarımızda böyle bir durum söz konusu değil. Ağacın her tarafı çiçek, armuttan çok çiçek var diyebiliriz" diye konuştu.
'ARMUT AĞACININ NORMALDE MAYIS AYINDA ÇİÇEK AÇMASI GEREKİRDİ'
İstanbul'dan gelen pazarlamacı Osman Türk (36), fabrikanın bahçesinde aralarında armudun da olduğu çok değişik meyve ağaçlarının bulunduğuna dikkati çekip, "Ancak sadece armut çiçek açıp, meyve vermiş" dedi.
Bahçede iki armut ağacı olduğunu, birinin meyvelerini kısa süre önce topladıklarını ancak meyve veren diğerinin ise eylül ayının sonlarına gelindiğinde dallarının bembeyaz çiçek açtığını belirten su dolum fabrikası çalışanı Eyüp Keşler (34), "Bahçede bu kez farklı bir durum var. Bu sene havaların sıcak gitmesinden dolayı eylül ayında böyle bir ilginç olay yaşadık. Hem ağaçta meyve hem de çiçeği aynı anda görmüş olduk. 34 yaşındayım, ilk kez böyle bir şey görüyorum. Benim gibi gören diğer kişilerinde bu durum ilgisini çekiyor. Fotoğraflayıp, sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Çiçekler güzel de kokuyor. Normalde çiçeklenmenin mayıs ayı içerisinde olması lazım" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2020-10-22 19:31:13

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