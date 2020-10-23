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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güneş’in, ikinci kitabı okuyucuyla buluştu

İHA

Güneş’in, ikinci kitabı okuyucuyla buluştu

Ortacalı eğitimci yazar Asım Güneş’in, bölgeyi bir çocuğun gözüyle anlatan ve dönemin şartlarına ışık tutan kitabı “Bir Ömür Dolmadan Bir Dünyayı Tüketmek” yayımlandı.
Eğitimci yazar Asım Güneş, evinde misafir ettiği gazetecilere kitabı ve ileride yapmayı planladığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Eserini okuyucuyla buluşturmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren eğitimci yazar Asım Güneş; “İkinci kitabım ‘Bir Ömür Dolmadan Bir Dünyayı Tüketmek’ Gece Kitaplığı yayın evinden çıktı. Ortaca ve çevresinde 60 yıl önce yaşanan sulak alanların kurutulması olayını bir çocuk gözüyle anlatan kitabım, gerçek olayların kurgulanarak kaleme alınması ile yazıldı.” diye konuştu.
Kitabın geçtiği dönemde ülkenin her yerinde başlayan sulak alanların kurutulması projesinin çığ gibi büyüdüğünü söyleyen Güneş; “Bir akarsu nerede göl ya da denizle buluşuyorsa buralara drenaj kanalları açılıp geniş sulak alanlar kurutuldu. Önce tarım alanı olarak kullanılan bu tarlalar zamanla arsaya, arsalar betona gömüldü.” değerlendirmesinde bulundu.
Sulak alanlarda yaşayan hayvanların ve yüzlerce çeşit endemik bitkinin yok olup gitmesinin üzüntü verici olduğunu ifade eden yazar Güneş; “Bütün bu hoyratlığa karşı hala sulak alanlarımız var. Bu kitabı yazma amacım buralara sahip çıkılması ve korunmasıdır. Bir de 60 yıl önceki yöremizin doğal halini gelecek nesillere o günleri yaşayan biri olarak aktarmak. Bir zamanlar Ortaca ve çevresinde Leyleklerin korunması ile yazdığım yazılarla ‘Leylekçi Öğretmen’ , ‘Leyleklerin koruyucusu öğretmen’ gibi sıfatlarla anıldım. Herkes çevresini dikkatlice incelerse açılan yapay kanalların doğayı ne kadar tahrip ettiğini, sulak alanları kuruttuğunu görebilir. Umarım bunlara dur denilebilir.” dedi.
İlçedeki yaşanmışlıkların not edilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yürüttüğünü belirten Güneş, sözlerine şöyle devam etti; ”Kitabımın ülkemizin seçkin kitapevlerine dağıtımı yapıldı. Dileyenler internetten Asım Güneş kitapları diye aratıp birçok kitap evinden edinebilirler"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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