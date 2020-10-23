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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milas OSB'de sona gelindi

İHA

Milas OSB'de sona gelindi

Muğla'nın Milas ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde bir yandan altyapı işlerinde ortaya çıkan küçük çaplı bozulmalar giderilirken, diğer yandan parselasyonda son düzenlemeler yapılıyor.
İlk kuruluş girişimleri 1996 yılında Milas Ticaret Odası tarafından başlatılan ve yapımında son aşamaya gelinen, yapıldığında Muğla'nın ilk ve tek OSB'si olacak Milas OSB'de artık sona gelindi. Milas'ın Suçum Mevkiinde 1072 dönümlük bir alanda kurulmakta olan Milas OSB'de altyapı ile ilgili ortaya çıkan bazı küçük çaplı onarımlar sürdürülürken diğer yandan da parselasyonla ilgili son düzenlemeler yapılıyor. Milas OSB yönetimi, OSB arazisindeki sürdürülmekte olan bazı küçük çaplı onarımları yerinde inceleyerek altyapı yapımını sürdüren firma yetkililerinden bilgi aldı.
Milas Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı ve OSB Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Tokat, MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve OSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Reşit Özer ile OSB Müdürü Haluk Onaran ve OSB teknik ekibi Milas OSB arazisinde yapılmakta olan son bakım ve onarımları yerinde inceleyerek çalışmaları yürüten firma yetkililerinden bilgi aldı. Milas OSB'nin içme ve kullanma suyu, atıksu, yağmur suyu, yol ve kaldırım yapımı ve bunların beton kilit parke ile kaplanması, telekom işleri gibi altyapı işleri KLC İnşaat tarafından yapılmıştı. Yapılan işlerde ortaya çıkan ve küçük onarımlar gerektiren birkaç işin yapımı KLC İnşaat tarafından sürdürülürken altyapı işinin kesin kabulünün bir iki hafta içinde yapılabileceği bildirildi.
Milas OSB'nin elektrik altyapı işleri ise bitirildi ve önümüzdeki günlerde geçici kabulünün yapılacağı öğrenildi.
Öte yandan OSB arazisinin eğimli bir yapıda olması nedeniyle zeminde yapılan düzenlemelere uygun olarak parselasyonun yeniden yapılması işinde de sona gelindi. Parselasyon düzenleme işinin birkaç gün içinde bitirilerek kabulü yapıldıktan sonra yeni parselasyon planı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayına sunulacak. Parselasyon planının Bakanlık tarafından onaylanmasının ardından parsellerin tapulandırılması için Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne başvuruda bulunulacak. 54 sanayi parselinin tapuları Milas OSB adına alındıktan sonra üyelere dağıtımı yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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