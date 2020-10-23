Milas Özlem Öğretmeni Unutmadı - Özlem Öğretmenin Adı Kafaca İlkokulu’nda Kütüphane ile Yaşatılacak

Muğla’nın Milas ilçesinde görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin yürüttüğü “eTwinning Kitabım Kütüphanen Olsun” projesi hayırseverlerin katılımıyla devam ediyor. Bu kapsamda Kafaca İlkokulu’na, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim AŞ’nin katkı ve desteği ile kütüphane kuruldu. Kütüphaneye, 2017 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden ana okul öğretmeni Özlem Özdemir Ergin’in adı verildi.

2019 Eylül ayında uygulanmaya başlanan proje kapsamında Milas ilçesinde iki köy okuluna kitap bağışında bulunuldu. Ayrıca, hayırseverlerin katkılarıyla taşımalı eğitim sistemiyle çevre köylerin çocuklarının eğitim gördüğü Kafaca İlkokulu’na kütüphane kuruldu.

Kütüphanenin açılışı Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Milas Kaymakamı Eren Arslan, burada yaptığı konuşmada; “Özlem Öğretmenimize karşı bu vefayı gösteren arkadaşlarına ve hayırseverlere çok teşekkür ederim. Bunun yanında bir okula kütüphane kazandırmak, kitap kazandırmak bugün bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz bilgiyi üretecek, gelecekte bu ülkeyi daha yükseltecek gençleri donanımlı hale getirecek bir kütüphaneyi okulumuza kazandırmak çok anlamlı. Bu yüzden çok mutluyum. Çok şirin, çok sıcak bir atmosfer oluşturulmuş. Emeği geçenleri kutluyorum. Bu vesileyle bir kez daha kütüphanede ismi yaşatılacak Özlem Öğretmenimize Allah’tan rahmet diliyorum. Onun nezdinde tüm eğitim şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum.” dedi.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ise “Kütüphaneyi köy okulumuza kazandırmış olmaktan dolayı mutluyuz. Öğretmen arkadaşlarımızın şehrimize katkı sunacak projelerini destekliyoruz. Özlem öğretmenimiz güler yüzüyle, çocuklara olan sevgisi ve özverisiyle çocukların okuduğu kitaplarla ve ziyaret ettikleri kütüphanede adıyla yaşayacak. Özlem Öğretmenimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Kütüphanenin kurulmasına destek ve katkı sağlayan Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim AŞ’yi açılış töreninde YKKK Personel ve İdari İşler Direktörü Cafer Varol temsil etti. Varol, açılışta yaptığı konuşmada “Türkiye’nin kalkınmasında stratejik öneme sahip enerji sektöründe faaliyet gösteren Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri olarak ülkemizin elektrik ihtiyacının yaklaşık %5’ini karşılamaktayız. Bizler çevremizde yaşayan halkımıza katkı sağlamak gayesi içerisindeyiz. Santral çevresinde bulunan 25 çevre köyümüze ziyaretler gerçekleştiriyor, taleplerini, önerilerini notlarımıza ekliyoruz ve özellikle muhtarlarımızla bu kapsamda sürekli iletişim halindeyiz. Öte yandan sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyoruz. Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın İsa Bal bizleri aradığında böylesine özel bir projede yer almaktan onur duyacağımızı iletip kolları sıvadık. Burada gördüğünüz ne varsa hepsini çalışma arkadaşlarımız kendi el emeği göz nuru ile marangoz atölyemizde çocuklarımızın geleceğine katkı sunmak için büyük bir şevkle hazırladı. Şimdi burada olmak bizler için de büyük mutluluk bize bu projede yer açtıkları için tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz. Özlem Öğretmenimize Allah’tan rahmet acılı ailesine taziyelerimizi iletiyoruz.” ifadesini kullandı.

Törende ayrıca İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, proje kurucuları Kader Duman, Ümran İnce ve projeyi yürüten öğretmenler ile Öğretmen Özlem Özdemir Ergin’in acılı annesi Aynur Özdemir yer aldı. Törenin ardından kütüphanenin gerçek sahibi çocukların, kitaplar ile buluşması sağlanarak keyifli anlar yaşandı.

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