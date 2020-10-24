Fotokopi kağıdı görünümlü uyuşturucu ele geçirildi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde fotokopi kağıdı şeklinde, içeriği sadece laboratuar ortamında tespit edilen 5 bin doz kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik polisi ise uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak torbacıları ile mücadele başlattı. Yapılan çalışmalarda bilinenin aksine olan A4 diye tabir edilen çıplak gözle görülemeyen, 9 parça halde olmak üzere tam tamına 4 bin 5 bin (doz) defa kullanımlık sentetik kannabionid A4 uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri titizlikle tespit eden polisler maddelere el koydu. Gözaltına alınan şüpheli şahıs Y. K ise gözaltına alındı ve sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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