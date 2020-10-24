Lokman Hekim Fethiye deplasmanda

FETHİYE, (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi´nde geçen hafta evinde Galatasaray´ı 91-82 yenerek ilk galibiyetini alan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor yarın deplasmanda OGM Ormanspor´la kozlarını paylaşacak. Ankara Spor Salonu´nda saat 17.30´da başlayacak 5´inci hafta müsabakası Tivibu Spor 2´den yayınlanacak. Fethiye ekibi kendisi gibi 1 galibiyeti bulunan rakibini yenerek 2´de 2 yapmayı hedefliyor. DHA-Spor Türkiye-Muğla
2020-10-24 11:11:32
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