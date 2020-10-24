Kedilerin kışlık yuvaları hazırlanıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan yavru ve engelli kedilerin zorlu kış şartlarından etkilenmemesi için kedi parkındaki kedi evlerini kışa hazırlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kış aylarının yaklaşması ile kedilerin soğuk ve yağışlı havalardan etkilenmemesi için yuvalarda sakım çalışması yapıyor. Geçici Hayvan Bakımevindeki Kedi Parkı içerisinde bulunan kedi evleri özellikle yavru ve engelli kediler için kış aylarına uygun hale getirildi.

Kar, yağmur ve rüzgâr gibi olumsuz hava şartlarına karşı korunaklı hale getirilerek hazırlanan kedi evleri, hem genişliği, hem sıcak tutmasıyla kedilerin rahat bir kış geçirmesi sağlanıyor. Öte yandan aynı anda birçok kedinin barınabildiği evlerin zemini de talaşlar ve halılar ile kaplanarak ortamın sıcak kalması sağlanıyor. Doğal yaşam alanları ile dikkat çeken Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nde hayvanların sağlığı ve huzuru için her türlü imkân sağlanıyor.

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