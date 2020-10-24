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Aykut KURT/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, MuğlaAydın karayolunun Salihpaşalar Kavşağı'nda meydana geldi. Muğla yönüne giden Rıfat Keskin (24) yönetimindeki 48 LL 406 plakalı otomobil, kavşaktan dönen Murat Akyüz (51) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada İsmail Karakan (29) yaşamını yitirdi, sürücü Rıfat Keskin, Emre Çetin (26) ve Ömer Özgür Akaya (26) yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ile Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karakan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Menteşe Aykut KURT

2020-10-24 12:09:17



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