Dalaman’da polisten motosiklet denetimi

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Muğla’nın Dalaman ilçesinde, Emniyet ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde arttırdığı uygulamalarını bu kez motosiklet sürücülerine yönelik yaptı. Atatürk Caddesi üzerinde denetim noktası oluşturan polis, tüm motosikletleri durdurup inceledi, sürücülerinin evraklarını denetledi.

Ekipler sürücüleri ve yolcuları kask takması konusunda uyardı. Uygulamaların ilçe genelinde devam edeceği bildirildi.

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