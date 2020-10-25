İztuzu sahilinde rekor yuva Ortaca İztuzu sahiline yumurta bırakan caretta carettalar bu yıl 757 yuva ile rekor kırarken, 37 bin yavru denizle buluştu

Muğla’nın dünyaca ünlü Dalyan İztuzu sahilinde yuva yapan caretta caretta deniz kaplumbağası sayısında 757 yuva ile rekor kırılırken, son yuvadan çıkış yapan yavrular denizle buluştu. İztuzu sahilinde Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan ve DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska tarafından tedavileri tamamlanan üç yeşil deniz kaplumbağası ve son yavrular düzenlenen törenle suya bırakıldı.

İztuzu sahilinde 757 yuvadan toplam 37 bin yavru denize ulaşırken, pandemi döneminde sahile yumurta bırakan deniz kaplumbağalarının rahatsız edilmemeleri, şezlong ve şemsiyeler arasındaki mesafenin yeniden düzenlenmesi yuva sayısında ve denize ulaşan yavru sayısında artışa neden oldu. İztuzu sahilindeki 757 yuvadan son çıkan caretta carettalar da düzenlenen törenle denizle buluştu. Törende ayrıca Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavileri tamamlanan Ula Akyaka sahilinde bulunan 79 yaşındaki ‘Hulk’, Dalaman Sarsala koyunda bulunan 1318 yaşlarındaki ‘Jonathan’ ve Marmaris Söğüt’te bulunan 1823 yaşlarındaki ‘Deniztan’ adı verilen yeşil deniz kaplumbağaları da Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan ve DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska tarafından denize bırakıldı. Denize bırakılan yavrulardan yaşama şansı yüz yavrudan bir yavru olarak hesaplanırken, yıllar sonra 75 yetişkin caretta caretta doğdukları sahile yumurta bırakmak için tekrar gelecek.

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska yaptığı konuşmada, "Yaralı bir deniz kaplumbağasının sevinci ya da denizle buluşturmanın sevinci bizler için 45 aylık kumsalı her gece iki üç kez yürümenin verdiği yorgunluğu attığımız andır. Bugün üç tane tedavisi tamamlanan yeşil deniz kaplumbağasını doğaya bıraktık. Bunların önemi, bunlar denizin bahçıvanları, denizin çayırlarını bunlar bedava biçiyor. Denizin oksijenlenmesini ve denizin biçilmesini sağlıyorlar. Tedavisi tamamlanan üç hayvanı denize göndermenin ayrı bir zevki var. Bu bölgede hem amatör balıkçılık yapılabiliyor, misinalar atılabiliyor, hayalet ağlar bu bölgeye bırakılabiliyor veya sürat motoru gibi su sporları yapılabiliyor. Bu bölgede eğer yaralanan bir havyan olursa lütfen bize ulaştırın. Bu hayvanları ölüme terk etmeyin veya bir misine ağı varsa biz bunu temizleriz. Yuvaların içinde sıkışan yavrular olabiliyor. Onları yengeçler yiyebiliyor veya zarar verebiliyor. Bunları da biz en son yuvada sıkışmış yavruları da tedavilerini tamamladıktan sonra denize gönderiyoruz. Bin yavru gönderiyoruz denize ki, bunlardan ancak birkaç tanesi ergenleşerek kumsala gelebiliyor. Bu kadar uzun ve zahmetli bir çalışmanın sonucu bir sezonu daha böyle kapatıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Kaska, "757 rakamını gördük. 757 yuvadan yaklaşık olarak şu anda verilerimizi analiz ediyoruz ama 37 bin civarında yavruyu denize göndermiş olduk. Bu demektir ki en az 37 birey 25 yıl sonra yeni bir birey olarak, yeni bir popülasyona katılan genç anneler olarak aramıza katılacaktır” diye konuştu.



"Pandemi ile carettalar rahatsız edilmedi"

İztuzu sahilinde bu yıl rekor dereceye ulaşan yuva sayısında pandeminin direkt olmasa da şemsiye ve şezlongların mesafeli olması ile katkı sunduğunu belirten Prof. Dr. Kaska, “Covid doğrudan yuva sayısına değil ama onların başarılı bir şekilde yuva yapmasına yardımcı oldu. Çünkü yaz aylarının neredeyse ortasına kadar sahillerimiz boştu. Dolayısı ile kaplumbağaları rahatsız edecek, bu kumsal için değil ama diğer kumsallarımız için söylüyorum, kaplumbağaları rahatsız edecek bir unsur olmadığı için kaplumbağalar rahat bir şekilde yuvalarını yapabildi. Bırakılan yuvalardan da yumurtalar başarılı bir şekilde çıktı. Covid sürecinde özellikle şemsiye ve şezlongların mesafesinin açılması, kaplumbağaların rahat bir şekilde kumsala çıkması gibi hususlar özellikle diğer kumsallarımızda kolaylaştırıcı bir durum oldu” dedi.

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan ise, “DEKAMER gibi başında çok değerli hocamız ve yanındaki arkadaşların gece gündüz çalışıp, mesai mefhumu gözetmeden onları tekrar hayata döndürmesinin ardından böyle bir an yaşanıyor. Biz bu anı ve sevinci yaşıyoruz ve bu hayvanların tekrar hayata döndürülmesinden dolayı mutluyuz” ifadelerini kullandı.

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