Kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, halatla çekilerek kurtarıldı

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Hasan AKYILDIZ / MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Milas ilçesinde, kayalıklarda 3 gün boyunca mahsur kalan 3 keçi, 911 Arama Kurtarma Derneği ekiplerince halatla çekilerek kurtarıldı.

Milas'ta bir köylünün otlattığı sürüsündeki keçilerden 3'ü, geçen 21 Ekim'de Uyku Vadisi'nde kaybolup, kayalıklarda mahsur kaldı. Keçilerinin kaybolduğunu fark edip aramaya çıkan sürü sahibi, hayvanların kayalıklarda mahsur kaldığını gördü. Keçilerini kendi çabaları ile kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca 911 Arama Kurtarma Derneği ekibinden yardım istedi. Ekipler, dün saat 13.00 sıralarında kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi için kurtarma çalışması başlattı. Halat yardımıyla 50 metre derinliğindeki vadiye inen ekipler, keçilerin bulunduğu yere ulaştı. Halatla bağlanan keçiler tek tek yukarı çekilerek, kurtarıldı. Kurtarılan keçiler sahibine teslim edildi.

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Milas Hasan AKYILDIZ

2020-10-25 16:55:07



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