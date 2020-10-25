30 metrelik kuyuya düşen tilki kurtarıldı

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Hasan AKYILDIZ/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 30 metrelik kuyuya düşen tilki itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yapılan kontrollerin ardından tilki, doğal ortamına bırakıldı.

İlçeye bağlı Burgaz Mahallesi'nde, kuyuda tilkiyi görenler itfaiyeye haber verdi. Tilkinin düştüğü kuyuya gelen itfaiye ekipleri kuyunun başına halatlı bir düzenek kurdu. Ekipler, düzeneği kullanarak tilkiyi yukarıya çıkardı. Yapılan kontrolde sağlıklı olduğu belirlenen tilki, doğal ortamına bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Milas Hasan AKYILDIZ

2020-10-25 19:25:08



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