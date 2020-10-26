Muğla'daki sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 13 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'daki sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 13 tutuklama

DHA

Muğla'daki sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 13 tutuklama


Hasan AKYILDIZ/MUĞLA, (DHA) MUĞLA'da, polisin 17 adrese düzenlediği operasyonlarda; sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan malzemeler, gümrük kaçağı makaron ve cep telefonu ile tarihi değeri olduğu değerlendirilen objelerle yakalanan 52 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden adliyeye sevk edilen 13'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık  ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü, sahte içki ve kaçakçılık olaylarına yönelik 2126 Ekim'de, il genelinde 17 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda; 1015 litre etil alkol, sahte olduğu belirlenen 130 litre şarap, 40 litre rakı, 38 şişe anason aroması, 399 çeşitli içki kitleri, 2 bin boş makaron, tarihi değeri olduğu değerlendirilen 65 parça obje, gümrük kaçağı 47 cep telefonu, 896 cep telefonu malzemesi, 1 sahte çek, 2 ruhsatsız tabanca, içki yapımında kullanılan düzenek ve malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 52 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 39'u, polisteki ifadelerinin ardından haklarında adli işlem yapılmak üzere tutanak tutulup, serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer 13 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Hasan AKYILDIZ
2020-10-26 10:37:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turizmciler gelecek sezondan ümitli
YEREL HABERLER Turizmciler gelecek sezondan ümitli
30 metrelik kuyuya düşen tilki kurtarıldı
YEREL HABERLER 30 metrelik kuyuya düşen tilki kurtarıldı
Kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, halatla çekilerek kurtarıldı
YEREL HABERLER Kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, halatla çekilerek ...
Bilim insanları, deniz dibinde yaklaşık 4 bin yıllık eserlere ulaştı
YEREL HABERLER Bilim insanları, deniz dibinde yaklaşık 4 bin yıllık ...
Almanya'da yaşayan küçük Niklas'ın, Erdoğan sevgisi
YEREL HABERLER Almanya'da yaşayan küçük Niklas'ın, Erdoğan sevgisi
İztuzu sahilinde rekor yuva Ortaca İztuzu sahiline yumurta bırakan caretta carettalar bu yıl 757 yuva ile rekor kırarken, 37 bin yavru denizle buluştu
YEREL HABERLER İztuzu sahilinde rekor yuva Ortaca İztuzu sahiline ...
Balıkçıların korkulu rüyası balon balığının boyu 1 metreye ulaştı Ege Denizi'nin en büyük tehlikesi hızla çoğalıyor
YEREL HABERLER Balıkçıların korkulu rüyası balon balığının boyu 1 ...
Bodrum'da amatör balıkçı, 6 kiloluk 'balon balığı' yakaladı
YEREL HABERLER Bodrum'da amatör balıkçı, 6 kiloluk 'balon balığı' ...
Dalaman’da polisten motosiklet denetimi
YEREL HABERLER Dalaman’da polisten motosiklet denetimi
Bodrum’da içleri ısıtan görüntüler
YEREL HABERLER Bodrum’da içleri ısıtan görüntüler
19 yaşındaki genç kazada öldü
YEREL HABERLER 19 yaşındaki genç kazada öldü
Bodrum Belediyesi'nde korona virüs paniği
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi'nde korona virüs paniği
İnşaat alanından tarih fışkırdı, milyonluk proje durduruldu Milyon proje ye tarihi engel
YEREL HABERLER İnşaat alanından tarih fışkırdı, milyonluk proje ...
Başkan Gürün, “Muğla turizmden daha fazlasını tarımdan kazanabilir” Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, verimli toprakları ile Muğla’nın turizmden daha fazlasını tarımdan elde edebileceğini açıkladı.
YEREL HABERLER Başkan Gürün, “Muğla turizmden daha fazlasını ...
Şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı
Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Kedilerin kışlık yuvaları hazırlanıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan yavru ve engelli kedilerin zorlu kış şartlarından etkilenmemesi için kedi parkındaki kedi evlerini kışa hazırlıyor.
YEREL HABERLER Kedilerin kışlık yuvaları hazırlanıyor Muğla ...
Otomobil Tır’ın altına girdi: 1 ölü, 3 yaralı Muğla-Aydın karayolu Salihpaşalar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
YEREL HABERLER Otomobil Tır’ın altına girdi: 1 ölü, 3 ...
Lokman Hekim Fethiye deplasmanda
YEREL HABERLER Lokman Hekim Fethiye deplasmanda
Fotokopi kağıdı görünümlü uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Fotokopi kağıdı görünümlü uyuşturucu ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X