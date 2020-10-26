Temizlik işçilerinden eğitime destek Menteşe Belediyesi temizlik işlerinde çalışan işçiler kendi aralarında topladıkları para ile aldıkları tableti çevrim içi internet bağlantısı olmayan bir öğrenciye ulaştırılması için Başkan Gümüş’e teslim ettiler.

Menteşe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli kendi aralarında para toplayarak aldıkları tableti, bir öğrenciye ulaştırılması için, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’e teslim etti.

Menteşe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından alınan tablet, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’e teslim edilirken Başkan Gümüş işçilerin bu duyarlı davranışı nedeniyle teşekkür etti. Başkan Gümüş, “CHP Genel Merkezi tarafından başlatılan eğitim seferberliği kapsamında, online eğitime erişimi olmayan öğrenciler için düzenlediğimiz bağış kampanyasına, aralarında para toplayarak destek veren personelimize, hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz. Daha çağdaş bir geleceğe ancak onlara vereceğimiz sağlıklı bir eğitimle ulaşabiliriz. Bu tablet sayesinde bir kardeşimiz daha online eğitime erişim sağlayabilecek” dedi.

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