Dalaman’da ev yangını

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Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Merkez Mahallesi Cengiz Topel caddesindeki bir apartmanda, Maşallah Ş.’ye ait evde, elektrik prizine takılı kablonun kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sardı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Dalaman Grup Amirliği ekipleri yangına kısa sürede kontrol altına aldı. Çıkan yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.



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