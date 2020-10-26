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81 İl’e, 5 Milyon 640 Bin yerel tohum dağıtıldı Türkiye’nin en kapsamlı ‘Yerel Tohum Merkezi’ni kuran Muğla Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar Türkiye’nin 81 iline 5 Milyon 640 Bin adet yerel tohum dağıttı.

İHA

81 İl’e, 5 Milyon 640 Bin yerel tohum dağıtıldı Türkiye’nin en kapsamlı ‘Yerel Tohum Merkezi’ni kuran Muğla Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar Türkiye’nin 81 iline 5 Milyon 640 Bin adet yerel tohum dağıttı.

“Yerel Tohum Ulusal Güç” sloganı ile Türkiye’nin en kapsamlı Yerel Tohum Merkezi’ni kuran Büyükşehir Belediyesi’nin ürettiği ve dağıtımını yaptığı yerel tohumlar toprakla hayat bulmaya devam ediyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 Milyon 640 Bin adet yerel tohum dağıtıldı.
Türkiye genelinde 65, Muğla ili özelinde 85 çeşit yerel tohumun vatandaşlara ulaştırıldığı, tohumculuk kanunu gereği her aileye ihtiyaç miktarı kadar tohum verildiği Yerel tohum dağıtımında her geçen yıl başvurularda artış oluyor. Geçtiğimiz 2019 yılında ülke çapında 28 Bin 600 paket tohum dağıtılırken, 2020 yılı içerisinde 81 ile 32 Bin 500 paket yerel tohum dağıtıldı.
2021 yerel tohumları hazırlanıyor
Kurulduğu 2016 yılından bu yana vatandaşlara ve tarıma hizmet veren Yerel Tohum Merkezi’nde yeni dönem tohumlar Tohum Odası’ndaki yerlerini almaya devam ediyor. Bahar ve yaz sezonu yetiştirilen sebze ve meyvelerden tohum alınma işlemi sürerken, elde edilen yerel tohumlar Tohum Test Laboratuvarında hastalık analizlerinin ardından 2021 yılının Şubat ayında dağıtıma çıkacak. 2021 yılı Şubat ayında başlayacak olan yerel tohum dağıtımlarında tohum almak isteyen vatandaşlar yereltohum.mugla.bel.tr adresindeki Tohum Talep Formunu doldurarak tohum talebi oluşturabilecek.
Tarımın, yerel tohumun öneminin her geçen gün arttığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Büyükşehir ailesi olarak üreticinin her zaman yanında olduklarını, Türkiye’nin 81 iline yerel tohum gönderen bir yerel tohum merkezine sahip olmaktan da gurur duyduklarını belirtti.
Başkan Gürün; “Yerel Tohum ulusal güç sloganı ile çıktık yola. Gerçekten çok büyük bir ilgi ile bize tohum gönderdiler. Bu tohumları üreterek şu anda 81 ile Muğla dahil olmak üzere tohumlarımızı talep eden üreticilerimize gönderiyoruz. Ayrıca Muğla merkezde kendimizi ve gönüllü çiftçiler ile tohumları üreterek hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar, geri kalan tohumları alıyoruz onu yine Türkiye’ye göndermeye devam ediyoruz. Şu ana kadar 3 milyon liraya karşılık bedeli olan tohumu talep eden vatandaşlarımıza ücretsiz dağıttık. Ulusal olarak eğer bir güç olmak istiyorsak, kendi yiyeceğimizi üretecek bir kapasiteye tekrar kavuşmamız lazım. Bizim bankada muhafaza ettiğimiz tohumlarımız geleceğe sağlıklı bir şekilde taşınacak” dedi.
Pandemi nedeni ile dünya genelinde üretimin durma noktasına gelmesi, üretici ülkelerin ürünlerini satmak istememesi, vatandaşların birçok ürünü stok yapması nedeni ile tarımın önemi bir kez daha net şekilde ortaya çıktığını belirten Başkan Gürün, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi; “Milli ekonominin temeli tarımdır.” Özellikle yerel tohum konusu bizim için hassas çizgimiz. Ata tohumlarımız, sandıklarda bekleyen, bu toprakların has tohumlarını merkezimizde topluyor, çoğaltıyor, testlerden geçirerek dikimini yapıyor ve vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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