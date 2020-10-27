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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris’te 50 bin metrekare asfalt serimi yapıldı

İHA

Marmaris’te 50 bin metrekare asfalt serimi yapıldı

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, çalışmalarına aralıksız devam ederken, kentin üst yapısına yönelik başlatılan yoğun çalışmalar kapsamında 31 Mart 2019 tarihinden bugüne kadar yaklaşık 50 bin metrekare alana asfalt serimi yapıldı.
Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın öncülüğünde altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda başlattığı üstyapı çalışmalarını yoğun bir tempoda devam ettiriyor. İlçenin farklı mahallelerindeki yol ve caddeler asfalt serim çalışmaları ile yeni ve modern görünümlerine kavuştu. Asfalt çalışmaları kapsamında; Söğüt Mahallesi’nde 8 bin 880, Osmaniye Mahallesi’nde 8 bin 500, Bozburun Mahallesi’nde 11 bin 100, Selimiye Mahallesi’nde 1800, Hisarönü Mahallesi’nde 3 bin 900, Karacasöğüt Mahallesi’nde 6 bin 700, Çetibeli Mahallesi’nde 3 bin 200 ve Beldibi Mahallesi’nde 5 bin 300 olmak üzere toplam 49 bin 300 metrekare alanda asfalt serimi yapıldı.
“Üst yapıya ağırlık verildi”
Belediye Başkanı Mehmet Oktay, göreve geldiği günden itibaren üst yapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirterek, “Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ve bizim ihtiyaç olduğunu belirlediğimiz alanlarda çalışmalarımıza başladık. Aradan geçen sürede birçok mahallemizde yol açma, kaldırım, asfaltlama gibi faaliyetler yürüttük. Ayrıca bisiklet yollarının ulaşıma entegrasyonu için de çalışmalar yapılıyor. Hedefimiz tüm sorunları çözülmüş, geleceğe güvenle bakan Marmaris” ifadesini kullandı.

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