Bodrumspor Van deplasmanında

BODRUM, (DHA) -
Misli.com 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta geçen hafta evinde Kırklarelispor´la golsüz berabere kalıp 4 puanla düşme hattına gerileyen Bodrumspor, yarın deplasmanda zirveyi hedefleyen Vanspor´la karşılaşacak. Van Atatürk Stadı´nda Abdullah Volkan Aydın´ın yöneteceği maç saat 14.00´te başlayacak. Teknik direktör Tarık Daşgün, Vanspor deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılacaklarına inandığını söyledi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)
2020-10-27 13:04:45
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