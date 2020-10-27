Bodrum sahte içkiden zehirlenen Yelda, hayatını kaybetti



Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde internet üzerinden satın aldığı sahte içkiyi içtikten sonra fenalaşan Yelda Dağıtman (47), 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Dağıtman'ın ölümüyle ilçede sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'nde yaşayan Yelda Dağıtman, 10 Ekim akşamı saat 20.30 sıralarında, evinde fenalaştı. Mide bulantısı ve görme bozukluğu şikayeti olan Dağıtman, Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İnternet üzerinden satın alıp içtiği sahte alkolden zehirlendiği belirlenen Dağıtman, tedaviye alındı.

YAŞAMA TUTUNAMADI

Dün durumu ağırlaşan Dağıtman, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yelda Dağıtman'a Muğla Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılacak. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. Bodrum'da sahte alkol kullanımı nedeniyle daha önce Semran Başkurt (66) ve İbrahim Yanık (74) hayatını kaybetmişti. Yelda Dağıtman'ın ölümüyle ilçede sahte alkolden ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-10-27 13:11:07



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