Muğlaspor´un konuğu Bergama

MUĞLA, (DHA)Misli.com 3´üncü Lig 4´üncü Grup´ta ilk 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen 1 puanlı 15´inci sıradaki Muğlaspor, yarın evinde 7 puanı bulunan 10´uncu sıradaki Bergama Belediyespor´la karşılaşacak. Muğla Atatürk Stadı´nda saat 14.00´te başlayacak 6´ncı hafta mücadelesinde Mustafa İlker Coşkun düdük çalacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla
2020-10-27 14:01:13
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