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Kargo ile gelen ölüm 6 kez kalbi durmuş Sahte alkol nedeniyle yaşamını yitiren Yelda Dağıtman’ın alkol siparişini internetten verdiği ve kargo ile geldiği, alkolü aldıktan sonra Bodrum’da ve özel hastanede 6 kez kalbinin durduğu ortaya çıktı

İHA

Kargo ile gelen ölüm 6 kez kalbi durmuş Sahte alkol nedeniyle yaşamını yitiren Yelda Dağıtman’ın alkol siparişini internetten verdiği ve kargo ile geldiği, alkolü aldıktan sonra Bodrum’da ve özel hastanede 6 kez kalbinin durduğu ortaya çıktı

İnternetten sipariş verdiği alkolün sahte çıkması nedeniyle 17 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 47 yaşındaki Yelda Dağıtman’ın Bodrum’da bir, özel hastanede de 5 kez kalbinin durduğu ortaya çıktı.
Muğla Adli Tıp Kurumu’na kız kardeşinin cenazesini almak için İzmir’den gelen Yusuf Dağıtman, Bodrum Gündoğan Jandarma Karakol komutanlığına gelen kargo ile gelen alkolün numunelerini verdiklerini söyledi.
Kız kardeşinin ölümüne neden olan bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağını belirten ağabey Yusuf Dağıtman, gelen kargo üzerinde telefonların mevcut oluğunu, 5 litrelik bidonun üzerinde de firma ismi yazdığını söyledi.

“6 kez kalbi durmuş”
Kız kardeşinin aldığı alkolü internet üzerinden sipariş verdiğini ve alkolü aldıktan 67 saat sonra vücudunun inanılmaz tepki verdiğini belirten Yelda Dağıtman’ın ağabeyi Yusuf Dağıtman, “Kız kardeşim alkolü internet üzerinden İstanbul’a sipariş vermiş. Gelen bidonun üzerinde ‘Derman’ diye bir marka yazıyor, 5 litrelik bidon ile verdiği sipariş kargo ile üzerinde telefonları mevcut alıcı olarak kız kardeşim görünüyor. Gelen alkolü kullanmış. Kullandıktan sonra da yaklaşık 67 saat sonra vücudu inanılmaz tepkiler vermiş. Bunu kullanan tüm vatandaşlarımızın düştüğü pozisyon bu. Kız kardeşim bizimle birlikte yaşamıyordu, Bodrum’da yaşıyordu. Bu tepkiler sonrası ambulans çağırıyorlar. Bodrum Devlet Hastanesinde girer girmez kalbi duruyor. Doktorların müdahalesi ile hayata dönüyor. Akabinde Muğla’da özel bir hastaneye aldırdık. Burada da geldiği ilk gün 3 kez kalbi duruyor. Bundan sonraki günlerde de toplam 6 kez kalbi duruyor. 17 gündür de yoğun bakımda. Geldiği ilk saniyeden itibaren bilinci kapalı bir şekilde hayat mücadelesi veriyor. Bugün de sabaha karşı kaybettik” dedi.

“Jandarmaya şikayetçi oldum”
Kız kardeşinin sahte alkol nedeniyle yoğun bakımda hayat mücadelesi verirken Bodrum Gündoğan’da jandarmaya şikayetçi olduğunu belirten Dağıtman, “Kız kardeşim ile beraber Gündoğan’da yaşayan kişi ile Jandarma Karakoluna gittik. Kargo ile gelen alkollerin numunelerini jandarmaya şikayetçi olarak teslim ettik. İki gün önce jandarmaya telefon açtım. Kolilerin üzerindeki telefonları kendim hiç aramadım. Benim kardeşim sizin yüzünüzden bu hale düştü gibi telefon açmadık. Adli makamlar görevini yapsın diye. Jandarma karakoluna aradığımda işlemin ne durumda olduğunu sordum. ‘Yelda hanımın ifade vermesini bekliyoruz’ dediler. Kız kardeşimin şu anda bilincinin kapalı olduğunu ve hayat mücadelesi verdiğini söyledim. Kardeşim ölürse işlemin başlamadığını söyledim. Bu insanlar hala bunu satıyorlar ise sattıkça da insan hayatını öldürmeye devam edecekler. Bunda önce suçlu aramaktan ise bunu yapanları önce bulup imha etmeniz gerekiyor dedim. Ama işlem hala o pozisyonda duruyor” dedi.

“Bu konunun peşini bırakmayacağım”
Kardeşinin ölümüne neden sahte alkol olayının ne pahasına olursa olsun takipçisi olacağını belirten Yusuf Dağıtman, “Ben bu konunun hiçbir zaman peşini bırakmayacağım. Başka aileler ve ocaklar sönmesin diye hep takipçisi olacağım. Bu kaçak alkolün bir şekilde bile bile insanlara verilmesinin mutlaka takipçisi olacağım ve hiç kimseden de korkum yok” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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